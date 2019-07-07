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Еще одно убийство в поле: под Харьковом нашли тело пенсионерки

STYLERПроисшествия    07.07.2019 - 18:34
Еще одно убийство в поле: под Харьковом нашли тело пенсионерки
Тело пенсионерки нашли в поле под Харьковом (фото: pixabay.com)

Труп женщины пролежал в поле около четырех дней

Тело 60-летней женщины обнаружили в поле в селе Худоярово Шевченковского района Харьковской области. Об этом сообщает харьковское издание NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Известно, что труп пенсионерки обнаружил мужчина 1972 года рождения. Во время работы в поле он заметил тело женщины, которое лежало на обочине дороги.

По предварительной информации, смерть женщины наступила около четырех дней назад. Судебно-медицинская экспертиза работает над установлением точных причин смерти.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").

Еще одно убийство в поле: под Харьковом нашли тело пенсионерки

Тело пенсионерки нашли в поле под Харьковом (фото: pixabay.com)

Ранее сообщалось, что в селе Деминовка Киевской области было обнаружено тело 66-летней гардеробщицы Верховной Рады Антонины Шпир. Стало известно, что убийца женщины действовал профессионально.

Также мы писали, что выяснились новые детали по делу изнасилования и убийства 13-летней Инны Дубик в Днепропетровской области. С ребенком расправился неоднократно судимый 24-летний изверг.

Напомним, подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николай Тарасов задумал совершить преступление против несовершеннолетнего ребенка еще в апреле этого года.

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