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Ще одне вбивство в полі: під Харковом знайшли тіло пенсіонерки

STYLERПодії    07.07.2019 - 18:34
Ще одне вбивство в полі: під Харковом знайшли тіло пенсіонерки
Тіло пенсіонерки знайшли у полі під Харковом (фото: pixabay.com)

Труп жінки пролежав у полі близько чотирьох днів

Тіло 60-річної жінки виявили в полі в селі Худоярове Шевченківського району Харківської області. Про це повідомляє харківське видання NewsRoom з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Відомо, що труп пенсіонерки виявив чоловік 1972 року народження. Під час роботи в полі він помітив тіло жінки, яке лежало на узбіччі дороги.

За попередньою інформацією, смерть жінки настала близько чотирьох днів тому. Судово-медична експертиза працює над встановленням точних причин смерті.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України ("вбивство").

Ще одне вбивство в полі: під Харковом знайшли тіло пенсіонерки

Тіло пенсіонерки знайшли у полі під Харковом (фото: pixabay.com)

Раніше повідомлялося, що в селі Деминівка Київської області було виявлено тіло 66-річної гардеробниці Верховної Ради Антоніни Шпир. Стало відомо, що вбивця жінки діяв професійно.

Також ми писали, що з'ясувалися нові деталі у справі зґвалтування і вбивства 13-річної Інни Дубик у Дніпропетровській області. З дитиною розправився неодноразово судимий 24-річний нелюд.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко Микола Тарасов задумав вчинити злочин проти неповнолітньої дитини ще в квітні цього року.

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