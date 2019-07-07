Убийство 13-летней девочки под Днепром: появились новые детали трагедии

Убийство Инны Дубик под Днепром (иллюстративное фото: pixabay.com)

Убийца ребенка был неоднократно судим

Убийство 13-летней Инны Дубик в селе Миролюбовка Днепропетровской области шокировало украинцев не только зверским поступком убийцы, но и равнодушием родителей, которые не заметили ее исчезновения. Правоохранители назвали вероятную причину смерти ребенка, сообщает УНН.

Напомним, девочка пропала еще 23 июня, но о ее исчезновении родители заявили лишь 29 июня - все это время они пребывали в пьяном угаре. А 5 июля тело ребенка нашли в лесополосе, неподалеку от места, где она по данным людей, которые занимались ее поисками, пасла коров.

Недавно в полиции рассказали, что на теле ребенка обнаружены следы удушения. Вероятно, это и стало причиной гибели 13-летней Инны Дубик. Сейчас продолжается судебно-медицинская экспертиза, которая окончательно определит причину смерти.

Инна Дубик (фото: facebook.com)

По некоторым данным, 24-летний рецидивист напоил Инну алкоголем, совершил с ней сексуальное насилие, а потом убил. Убийца "прикопал" тело ребенка в кустах неподалеку от совершения злодеяния.

Отметим, что в селе говорят, что девочка из неблагополучной семьи рано начала взрослую жизнь, и ее неоднократно видели с парнями постарше, которые злоупотребляют алкоголем.

Инна Дубик (фото: facebook.com)

В то же время, некоторые жители села говорят о девочке, как о добром и светлом ребенке, которому не повезло воспитываться в неблагополучной семье. К слову, младшего брата Инны теперь планируют забрать от горе-родителей социальные службы.

Подозреваемый в убийстве Инны Дубик (фото: facebook.com)

Ранее мы сообщали, что мать девочки цинично врала о том, что искала ее. Она не особо переживала о том, что ребенка уже несколько дней нет дома.

Напомним, недавно мужчина облил бензином и поджег свою невесту прямо на улице. 28-летний житель поселка Бобурки под Запорожьем объяснял в суде, что хотел так "укрепить отношения", и свою вину не признает.

Также мы писали о том, что недавно в Закарпатской области 35-летний адвокат пребывая в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сбил насмерть 11-летнюю девочку.