Убивал профессионально: новые детали гибели сотрудницы Рады (видео)

Убийство гардеробщицы Рады под Киевом (коллаж: РБК-Украина)

Убийство 66-летней гардеробщицы Верховной Рады всколыхнуло всю Украину

Убийство парламентской гардеробщицы Антонины Шпир произошло неподалеку от села Деминовка в Макаровском районе Киевской области. Женщину искали родственники после того, как она уехала на дачу и перестала отвечать на телефонные звонки. Об этом сообщает ТСН.

Жители маленького села Деминовка не могут поверить, что их землячки Антонины Шпир больше нет в живых. Еще их ужасает то, что рядом с ними ходит жестокий убийца.

"Веревка была профессионально узлами связана, работал в перчатках", - рассказывает местная жительница.

Женщина рассказывает, что они никогда не боялись ходить к маршрутке через лес и поле (это единственный способ добраться к остановке, расстояние до которой составляет около трех километров. – Ред.).

Убийство произошло в последний день июня. 66-летняя Антонина Шпир жила в Вишневом, под самым Киевом, но часто наведывалась в родное село, где после смерти родителей присматривала за домом и огородом.

Антонина Шпир (фото: facebook.com)

Женщина должна была вернуться домой в тот же день. Родные начали искать от самого дома, откуда вышла Антонина Федоровна. Так они и обнаружили ее бездыханное тело в кукурузном поле.

Деминовку и близлежащие села полицейские прочесывают уже вторые сутки. Опрашивают каждого, не видел ли кто чего-нибудь подозрительного. Но пока никаких зацепок нет.

Известно, что когда убийца задушил женщину, он забрал с собой ее сумку.

Сегодня около рабочего места Антонины Шпир в Верховной Раде стоит букет роз. Все вспоминают о тете Тоне с теплом. С ней можно поговорить и выпить чаю. Сейчас в сети говорят, что она была едва не самым светлым человеком в Верховной Раде.

С Антониной Шпир 5 июля попрощались в Вишневом, женщину похоронили рядом с родными.

Убийство гардеробщицы Верховной Рады под Киевом (видео: YouTube/ТСН)

Ранее мы писали о том, что родные сами нашли тело 66-летней женщины, хотя и обратились в полиции за два дня до страшной находки в кукурузном поле.

Напомним, недавно уже появлялись новые подробности этого дерзкого преступления. В полиции рассказали, что на месте происшествия были обнаружены следы волочения, а в рот погибшей злоумышленник вставил кляп.

Также мы писали, что подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николай Тарасов задумал совершить преступление против несовершеннолетнего ребенка еще в апреле этого года.