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Еще одно доказательство: ученые раскрыли тайну таблички из Назарета

STYLERЖизнь    04.03.2020 - 20:54
Еще одно доказательство: ученые раскрыли тайну таблички из Назарета
Ученые раскрыли тайну об Иисусе (Коллаж РБК-Украина)

Американские ученые разгадали тайну таблички из Назарета

Американские ученые определили дату изготовления "таблички из Назарета", которая подтверждает жизнь Иисуса Христа. Это удалось сделать специалистам из Университета Оклахомы. Они провели специальный изотопный анализ и выяснили, что мрамор, из которой изготовлена табличка, добыли на греческом острове Кос, который находится в Эгейском море. Об этом пишет научное издание Science.

Всегда считалось, что табличку в 1878 году купил бывший хранитель Лувра Вильгельм Френер у неизвестного торговца древностями. Эта надпись служила истинным фактом и доказательством того, что Иисус Христос жил на земле.

Ученые думали, что в тексте "таблички из Назарета" процитировали выдержку из указа, императора Клавдия (правил в 41−54 гг. н.э.), который отреагировал на исчезновение тела Христа. Считалось, что римский император приказал не доставать тела усопших из гробов.

Сейчас же ученые придерживаюится другой точки зрения после изотопного анализа - они предполагают, что мраморный кусок добыли не позднее середины I века до н.э. - то есть за 100 лет до распятия Христа.

Напомним, Назарет расположен на Назаретском горном хребте в Нижней Галилее на высоте около 500 метров над уровнем моря. Название селения Назарет написано на каменной табличке, где перечислены чреды священников (1 Пар 24:15–16). Во второй строчке там написано: "Восьмая чреда – Гапицец из Назарета". Эта табличка была найдена в развалинах синагоги III или IV века в Кесарии Маритимской.

Как мы ранее писали, археологи нашли христианский каменный ковчег во время раскопок древней церкви Балатлар в Синопе, на севере Турции. Найденный ковчег передан на хранение в археологический музей Синопа.

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