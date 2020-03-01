Можно разбогатеть: ученые нашли простой способ создавать алмазы

Ученые нашли простой способ создавать алмазы (иллюстративное фото: pixabay.com)

Исследователи нашли простой способ создавать алмазы

Ученые нашли способ создавать алмазы из нефти. Американские специалисты смогли синтезировать алмаз из нефти при незначительных трудо- и энергозатратах. Как сообщается, для создания драгоценного камня необходим "правильный баланс" содержания веществ, давления и температуры.

Ученые из Стэндфордского университета в США сумели "превратить" обыкновенную нефть в алмаз. Этого исследователи добились с помощью соблюдения правильного баланса содержания веществ, давления и температуры, пишет Science Advances.

При этом какие-либо сторонние катализаторы не использовались, подчеркивают специалисты.

"Мы хотели создать такую чистую систему, в которой лишь одно вещество превращается в чистый алмаз без использования какого-либо катализатора", - сообщил один из авторов научной работы Сульджие Парк. Он также добавил, что эксперимент удался.

Также отмечается, что ученые пытались синтезировать алмазы из различных материалов не один десяток лет, однако только группе из Стэнфорда удалось сделать это без больших вложений. Как сообщается в источнике, стоимость созданного из нефти алмаза не превышает цену алмазов из рудников.

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