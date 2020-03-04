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Ще один доказ: вчені розкрили таємницю таблички з Назарету

STYLERЖиття    04.03.2020 - 20:54
Ще один доказ: вчені розкрили таємницю таблички з Назарету
Вчені розкрили таємницю про Ісуса (Колаж РБК-Україна)

Американські вчені розгадали таємницю таблички з Назарету

Американські вчені визначили дату виготовлення "таблички з Назарету", яка підтверджує життя Ісуса Христа. Це вдалося зробити фахівцям з Університету Оклахоми. Вони провели спеціальний ізотопний аналіз і з'ясували, що мармур, з якого виготовлена табличка, добули на грецькому острові Кос, який знаходиться в Егейському морі. Про це пише наукове видання Science.

Завжди вважалося, що табличку в 1878 році купив колишній охоронець Лувру Вільгельм Френер у невідомого торговця старожитностями. Цей напис служив достеменним фактом і доказом того, що Ісус Христос жив на землі.

Вчені думали, що в тексті "таблички з Назарету" процитували витяг з указу імператора Клавдія (правив у 41-54 рр. н. е..), який відреагував на зникнення тіла Христа. Вважалося, що римський імператор наказав не діставати тіла покійних з трун.

Зараз же вчені дотримуються іншої точки зору після ізотопного аналізу - вони припускають, що мармуровий шматок видобули не пізніше середини I століття до н. е , тобто за 100 років до розп'яття Христа.

Нагадаємо, Назарет розташований на Назаретском гірському хребті в Нижній Галілеї на висоті близько 500 метрів над рівнем моря. Назва селища Назарет написана на кам'яній табличці, де перераховані черги священиків (1 Пар 24:15-16). В другій сходинці там написано: "Восьма черга – Гапицець з Назарету". Ця табличка була знайдена в руїнах синагоги III або IV століття в Кесарії Маритимській.

Як ми раніше писали, археологи знайшли кам'яний християнський ковчег під час розкопок стародавньої церкви Балатлар в Синопі, на півночі Туреччини. Знайдений ковчег переданий на зберігання в археологічний музей Синопа.

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