Еще одна украинка решила продать девственность: фото девушки

Еще одна украинка решила выставить свою девственность на аукцион. 19-летняя девушка под псевдонимом Polisha выставила на торги свое главное достоинство через сайт эскорт-услуг. Во сколько украинка оценила свою честь и достоинство - далее в материале.

Напомним, недавно 19-летняя Катя, живущая в США, выставила на аукцион свою девственность. Стартовая цена составляла 100 тысяч евро, а порог состоятельности допущенных к аукциону покупателей - 10 миллионов. В результате "лот" достался бизнесмену из Германии за 1,3 млн евро.

Polisha просит за невинность дешевле - она готова отдаться своему первому мужчине за скромные 50 тысяч евро. Впрочем, это лишь стартовая цена "за первенство".

Украинка продает свою девственность (фото: cinderella-escorts.com)

Анкету девушка разместила там же, где и Катя - на сайте Сinderella escorts в разделе "девственницы".

Polisha.

Девственность - не единственная ставка девушки. Она также готова найти спонсора (на регулярной основе, который будет оплачивать ее содержание на сумму 10 тысяч евро ежемесячно.

Предложение богатого мужчины жениться также будет рассмотрено. Кроме того, украинка готова получить финансовую поддержку

Украинка продает свою девственность (фото: cinderella-escorts.com)

"Чтобы удостовериться, что она настоящая девственница, покупатель может либо пригласить доктора на встречу, либо навестить доктора в Германии за день до этого", - сказано в анкете девушки.