Еще одна любительница СССР: директор департамента образования и науки Киева попала в громкий скандал

Елена Фиданян, которая является директором департамента образования и науки Киева, поделилась со своими подписчиками в сети мнением о том, как "хорошо" людям жилось в Советском Союзе.

На своей странице в Facebook она отметила, что в то время люди не боялись пить воду из уличных автоматов, пользовались многоразовыми стаканами и их не уничтожали вандалы, не покупали воду для дома, а пили из крана.

Кроме того, видимо, она скучает по тем временам, когда за копейки имели ценность и за них можно было что-то купить, включая скатан чая, сока, проездной билет на общественный транспорт и т.д.

Чиновница также к своему почту добавила фото советского школьника, который пьет воду из уличного автомата.

Скриншот с Facebook

Стоит отметить, что ее пост вызвал шквал критики со стороны пользователей сети.