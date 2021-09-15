Ще одна любителька СРСР: директор Департаменту освіти і науки Києва потрапила в гучний скандал
Олена Фіданян, яка є директором департаменту освіти і науки Києва, поділилася зі своїми передплатниками в мережі думкою про те, як "добре" людям жилося в Радянському Союзі.
На своїй сторінці в Facebook вона зазначила, що в той час люди не боялися пити воду з вуличних автоматів, користувалися багаторазовими склянками і їх не знищували вандали, не купували воду для будинку, а пили з крана.
Крім того, мабуть, вона сумує за тими часами, коли за копійки мали цінність і за них можна було щось купити, включаючи скатан чаю, соку, проїзний квиток на громадський транспорт і т. д.
Чиновниця також до свого листа додала фото радянського школяра, який п'є воду з вуличного автомата.
Скріншот з Facebook
Варто зазначити, що її пост викликав шквал критики з боку користувачів мережі.
- Страшно уявити про що ви мрієте, як резутльтат сучасної освіти! ГУЛАГ, залізна завіса, партійні збори з приводу адюльтера?
- Ну і що? Багато чого не було за часів, коли комуністи безкарно злочинно керували 1/6 сушею світу;
- Разом з тим напишіть: скільки пенсії отримувала ваша бабуся, де вона працювала, де жила, в яких чергах і за чим стояла. На чому готувала їсти, і де все це бралося по 3-5 коп, і ходила вона чистити кукурудзу на тік всю осінь, і збирати буряк на полі, і труїти мишей щоб отримати хоча б ту невелику доплату в колгоспі до її пенсії;
- Ці тітки не хочуть нічого нового, це ж потрібно напружуватися, щось читати, мізки включати. Краще поскучати за громадськими склянками;
- Разом з такими цінами треба ще повернути такий же дефіцит;
- Ідеальний текст для підтвердження профнепридатності, сподіваюся, колись доживу до часів, коли за такий пост людина буде вилітати з роботи протягом декількох годин.
Нагадаємо, у Хмельницькому патрульний відмовився спілкуватися українською мовою.
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