Ще одна любителька СРСР: директор Департаменту освіти і науки Києва потрапила в гучний скандал

Олена Фіданян, яка є директором департаменту освіти і науки Києва, поділилася зі своїми передплатниками в мережі думкою про те, як "добре" людям жилося в Радянському Союзі.

На своїй сторінці в Facebook вона зазначила, що в той час люди не боялися пити воду з вуличних автоматів, користувалися багаторазовими склянками і їх не знищували вандали, не купували воду для будинку, а пили з крана.

Крім того, мабуть, вона сумує за тими часами, коли за копійки мали цінність і за них можна було щось купити, включаючи скатан чаю, соку, проїзний квиток на громадський транспорт і т. д.

Чиновниця також до свого листа додала фото радянського школяра, який п'є воду з вуличного автомата.

Скріншот з Facebook

Варто зазначити, що її пост викликав шквал критики з боку користувачів мережі.