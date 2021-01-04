Еще один врач попал в реанимацию после вакцинации от COVID-19

Вакцинация от коронавируса началась во многих странах. При этом появляются все больше случаев, когда люди после прививок попадают в реанимацию. В пригороде Афин заместитель руководителя больницы попал в реанимацию после прививки вакциной Pfizer/BioNTech.

У 54-летнего мужчины коронавирусной инфекции не было, но 30 декабря у него появились симптомы инфекции нижних дыхательных путей. Ему сделали тест на COVID-19, но результат был отрицательный. Об этом сообщает местный телеканал Skai.

На следующий день состояние врача ухудшилось. 1 января ему сделали интубацию - введение эндотрахеальной трубки в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей, поскольку был поставлен диагноз "дыхательная недостаточность из-за инфекции нижних дыхательных путей".

В министерстве здравоохранения Греции заявили, что они не видят связи между вакцинацией и возникшей инфекцией у врача.

Напомним, в Финляндии зафиксирован первый случай побочного эффекта от вакцины против коронавируса разработки компании Pfizer. При этом детали ситуации пока не разглашаются.

Ранее директор Агентства по лекарственным средствам Болгарии Богдан Кирилов заявил, что в стране зафиксировали четыре случая побочных эффектов после начала вакцинации от COVID-19. Прививки делали препаратом Pfizer/BioNTech.