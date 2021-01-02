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В Финляндии сообщили о первом побочном эффекте от вакцины против COVID

Финляндия, Суббота 02 января 2021 17:18
В Финляндии сообщили о первом побочном эффекте от вакцины против COVID
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Финляндии зафиксирован первый случай побочного эффекта от вакцины против коронавируса разработки Pfizer. Детали ситуации пока не разглашают.

Об этом сообщает Yle.fi.

Пока в агентстве по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea не разглашают детали сообщения о побочной реакции ради сохранения конфиденциальности. Когда поступит хотя бы пять уведомлений, тогда в агентстве расскажут какие именно побочные эффекты были вызваны вакциной.

В то же время, власти считают естественным скорое появления побочной реакции и уведомление о ней, поскольку по началу порог прием заявок о них ниже. Это связано с недавним стартом использования препарата. Со временем будут рассматривать только заявки о серьезных последствиях.

Отмечается, что в последние дни 2020 года в Финляндии были привиты медработники в Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу.

В Евросоюзе вакцинация препаратом Pfizer началась 26-27 декабря. Также прививки этой вакциной делают в США и Великобритании.

31 декабря Всемирная организация здравоохранения одобрила использование вакцины от коронавируса, которую разработали компании Pfizer и BioNTech. Это первая COVID-вакцина, которую одобрила ВОЗ.

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