Ще один лікар потрапив у реанімацію після вакцинації від COVID-19

Вакцинація від коронавірусу почалася в багатьох країнах. При цьому з'являються все більше випадків, коли люди після щеплень потрапляють у реанімацію. У передмісті Афін заступник керівника лікарні потрапив у реанімацію після щеплення вакциною Pfizer/BioNTech.

У 54-річного чоловіка коронавірусної інфекції не було, але 30 грудня у нього з'явилися симптоми інфекції нижніх дихальних шляхів. Йому зробили тест на COVID-19, але результат був негативний. Про це повідомляє місцевий телеканал Skai.

На наступний день стан лікаря погіршився. 1 січня йому зробили інтубацію - введення ендотрахеальної трубки в трахею з метою забезпечення прохідності дихальних шляхів, оскільки був поставлений діагноз "дихальна недостатність через інфекції нижніх дихальних шляхів".

У міністерстві охорони здоров'я Греції заявили, що вони не бачать зв'язку між вакцинацією і інфекцією у лікаря.

Нагадаємо, у Фінляндії зафіксований перший випадок побічного ефекту від вакцини проти коронавірусу розробки компанії Pfizer. При цьому деталі ситуації поки не розголошуються.

Раніше директор Агентства з лікарських засобів Болгарії Богдан Кирилов заявив, що в країні зафіксували чотири випадки побічних ефектів після початку вакцинації від COVID-19. Щеплення робили препаратом Pfizer/BioNTech.