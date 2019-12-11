Еще один нардеп оконфузился из-за пожара в Одессе: детали скандала

В Одессе, в день траура по погибшим во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Леонов торжественно открыл свой ресторан. Об этом сообщает издание Odessiteua.com.

Как сообщил на сессии городского совета Одессы депутат Владимир Варещенко, открытие ресторана на улице Генуэзской состоялось в воскресенье, 8 декабря – в день всеукраинского траура по погибшим во время пожара. Ресторан, который открыл депутат Алексей Леонов, называется Slow Piggy ("Медленная свинья").

"Открылся ресторан в Аркадии в день, когда в стране был траур. Ресторан относится к сети, в которой один из владельцев и соучредитель депутат Алексей Леонов", - сообщил Варещенко.

Городской голова Геннадий Труханов высказал возмущение данным фактом и попросил проверить всю информацию о том, где в Одессе 8 декабря проходили концерты и другие развлекательные мероприятия.

Позже выяснилось, что руководство ресторана действительно анонсировало масштабный концерт ко дню открытия, но в последний момент мероприятие отменили. Однако не все посетители об этом узнали заблаговременно и возле ресторана собралось много людей.

В социальных сетях пользователи отметили, что несмотря на отмену концерта, возле ресторана был аншлаг.

Ресторан Slow Piggy начал свою работу 6 декабря в тестовом режиме, а официальное открытие было назначено на 8 декабря. Один из запланированных концертов все-таки состоялся, несмотря на дни общегородского траура.

Концерт в ресторане Slow Piggy в Одессе во время траурных дней

Кроме того, на странице ресторана в Facebook появилось официальное заявление о том, что все торжественные мероприятия в дни траура были отменены, а также Алексей Леонов не имеет отношения к учредителям заведения.

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