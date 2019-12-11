Нардеп нарвався на критику через пожежу в Одесі: він відповів на звинувачення

У день жалоби за загиблими під час пожежі в Одесі народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Леонов урочисто відкрив свій ресторан. Про це повідомляє видання Odessiteua.com.

Як повідомив на сесії міської ради Одеси депутат Володимир Варещенко, відкриття ресторану на вулиці Генуезькій відбулося в неділю, 8 грудня – в день всеукраїнського трауру за загиблими під час пожежі. Ресторан, який відкрив депутат, називається Slow Piggy ("Повільна свиня").

"Відкрився ресторан в Аркадії в день, коли в країні був траур. Ресторан відноситься до мережі, в якій один із власників та співзасновник депутат Олексій Леонов", - повідомив Варещенко.

Міський голова Геннадій Труханов висловив обурення цим фактом і попросив перевірити всю інформацію про те, де в Одесі 8 грудня проходили концерти та інші розважальні заходи.

Пізніше з'ясувалося, що керівництво ресторану дійсно анонсувало масштабний концерт до дня відкриття, але в останній момент скасували захід. Однак не всі відвідувачі про це дізналися завчасно та біля ресторану зібралося багато людей.

У соціальних мережах користувачі відзначили, що незважаючи на скасування концерту, біля ресторану був аншлаг.

Ресторан Slow Piggy почав свою роботу 6 грудня в тестовому режимі, а офіційне відкриття було призначено на 8 грудня. Один із запланованих концертів все-таки відбувся, незважаючи на дні загальноміського жалоби.

Концерт в ресторані Slow Piggy в Одесі під час траурних днів

Крім того, на сторінці ресторану в Facebook з'явилася офіційна заява про те, що всі урочисті заходи у дні жалоби були скасовані, а також вказано, що Олексій Леонов не має відношення до засновників закладу.

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Олексій Леонов спростував заяву місцевого депутата Варещенко і порадив не піаритися на трагедії, а надавати допомогу постраждалим

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Леонов продовжує надавати допомогу постраждалим в Одеському коледжі економіки і закликає представників місцевої влади не піаритися на трагедії, а допомагати постраждалим одеситам Про це повідомляє прес-служба нардепа.

"4 грудня дізнавшись про трагедію – страшну пожежу в Одеському коледжі економіки, Олексій Леонов віддав розпорядження своїм помічникам приєднається до волонтерів та надати всю необхідну допомогу. Крім того, Олексій Леонов направив депутатський запит до міністра МВС з вимогою взяти розслідування трагедії під особистий контроль. Також, він звернувся в ДБР з вимогою провести перевірку всіх служб, які відповідають за протипожежну безпеку в Одесі та Одеській області", – зазначили в прес-службі.

Також, в прес-службі підкреслили, що 6 грудня Олексій Леонов виїхав в Одесу і на місці надавав допомогу постраждалим і співробітникам ДСНС.

"6 грудня після засідання Верховної Ради Олексій Леонов виїхав в Одесу і відразу на місці підключився до своїх помічників, які з 4 грудня надавали допомогу постраждалим при пожежі в Одеському коледжі економіки. Весь його час було присвячений наданню допомоги потерпілим, співробітникам ДСНС, а також усім небайдужим одеситам, які також надавали допомагали постраждалим. Незважаючи на неправдиві заяви деяких місцевих депутатів Олексій Леонов спільно з волонтерами продовжує надавати допомогу всім, хто звертається. Також народний депутат висловлює глибокі співчуття сім'ям загиблих", – підкреслили в прес-службі.

Подібні неправдиві звинувачення Олексій Леонов розцінює виключно як інформаційну атаку деяких представників місцевої влади, які замість надання допомоги – піаряться на трагедії.