Еще один крупный город окутан смогом: что произошло (фото)

Смог в Харькове и области появился днем 19 апреля. Как сообщает ГСЧС в Харьковской области, накануне, 18 апреля, в области произошло 17 пожаров из-за сжигания сухой травы. В результате пожаров огнем уничтожено около трех гектаров сухой растительности. В сети появились фотографии и публикации о существенном загрязнении воздуха, а также дыме и неприятном смоге.

В городских сообществах в Instagram опубликованы снимки, на которых пользователи фиксируют последствия многочисленных возгораний. Сообщается, что смог наблюдается не только в областном центре, но и в поселках. Жители пгт. Песочин и г. Дергачи также жалуются на загрязнение воздуха.

Смог в Харькове 19 апреля (скриншоты: instagram.com)

На сайте Saveecobot, где публикуется информация касаемо загрязнения воздуха, указывается, что в Харькове на текущий момент уровень AQI достигает 167 единиц. Показатели, лежащие в рамках 150-200 AQI, говорят о том, что состояние воздуха нездоровое и может быть потенциально опасным.

В городе Харьков (Харьковская область) в настоящее время установлено 25 станций мониторинга состояния атмосферного воздуха, из них 18 работает и изображены цветными кругами на карте.

Смог в Харькове 19 апреля (скриншот: instagram.com)

Напомним, что большинство очагов пожара в Житомирской области уже локализовали.

Напомним, что ранее Кличко объяснил повторное появление дыма в Киеве.