Ще одне велике місто оповите смогом: що сталося (фото)

Смог у Харкові та області з'явився вдень 19 квітня. Як повідомляє ДСНС в Харківській області, напередодні, 18 квітня, в області сталося 17 пожеж через спалювання сухої трави. В результаті пожеж вогнем знищено близько трьох гектарів сухої рослинності. У мережі з'явилися фотографії та публікації про суттєве забруднення повітря, а також дим і неприємний смог.

У міських групах в Instagram опубліковані знімки, на яких користувачі фіксують наслідки численних спалахів. Повідомляється, що смог спостерігається не тільки в обласному центрі, але і в селищах. Жителі смт. Пісочин і м. Дергачі також скаржаться на забруднення повітря.

Смог у Харкові 19 квітня (скріншоти: instagram.com)

На сайті Saveecobot, де публікується інформація стосовно забруднення повітря, вказується, що в Харкові на поточний момент рівень AQI досягає 167 одиниць. Показники, що лежать в межах 150-200 AQI, говорять про те, що стан повітря нездоровий і може бути потенційно небезпечним.

У місті Харків (Харківська область) в цей час встановлено 25 станцій моніторингу стану атмосферного повітря, з них 18 працює і зображені кольоровими колами на карті.

Смог у Харкові 19 квітня (скріншот: instagram.com)

Нагадаємо, що більшість вогнищ пожежі в Житомирській області вже локалізували.

Нагадаємо, що раніше Кличко пояснив повторну появу диму в Києві.