Еще один город заявил о дистанционке в школах с 1 сентября: что известно

Еще один город заявил о начале дистанционного обучения в школах с 1 сентября. Речь идет о Днепре, где решение было принято совместно, как родителями, так и городскими властями.
Об этом говорится в заявлении горсовета.
Окончательное решение депутаты приняли на 26-й очередной сессии горсовета 17 августа.
"Мы проводили консультации с родителями. Около 80% из них поддерживают это решение", - отметил городской глава Днепра Борис Филатов.
Отмечается, что летом для педагогов провели марафон с тренингами, чтобы сделать онлайн-обучение более эффективным.
Сейчас педагоги Днепра, в том числе и выехавшие из города, готовы вернуться к дистанционному преподаванию с 1 сентября.
Уроки будут проводить в двух форматах:
График дистанционного обучения выстроят комфортно для школьников всех возрастов.
Ранее такое же заявление было сделано и в Харькове. Дети не сядут за парты с 1 сентября, а начнут обучение дистанционно.
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