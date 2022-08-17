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Еще один город заявил о дистанционке в школах с 1 сентября: что известно

Фото: Еще один город заявил о дистанционке в школах с 1 сентября (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Еще один город заявил о начале дистанционного обучения в школах с 1 сентября. Речь идет о Днепре, где решение было принято совместно, как родителями, так и городскими властями.

Об этом говорится в заявлении горсовета.

Окончательное решение депутаты приняли на 26-й очередной сессии горсовета 17 августа.

"Мы проводили консультации с родителями. Около 80% из них поддерживают это решение", - отметил городской глава Днепра Борис Филатов.

Учителей подготовили, чтобы повысить эффективность онлайн-обучения

Отмечается, что летом для педагогов провели марафон с тренингами, чтобы сделать онлайн-обучение более эффективным.

Сейчас педагоги Днепра, в том числе и выехавшие из города, готовы вернуться к дистанционному преподаванию с 1 сентября.

Как будут проводить уроки

Уроки будут проводить в двух форматах:

  • "общем" - когда дети вместе с учителем в видеоконференции,
  • "индивидуальном" - когда ребенок выполняет задание, а затем отправляет их педагогу.

График дистанционного обучения выстроят комфортно для школьников всех возрастов.

Ранее такое же заявление было сделано и в Харькове. Дети не сядут за парты с 1 сентября, а начнут обучение дистанционно.

Читайте также, как будут учиться дети с 1 сентября в школах Украины.

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