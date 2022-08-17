Ще одне місто заявило про дистанційку в школах з 1 вересня: що відомо

Ще одне місто заявило про початок дистанційного навчання в школах із 1 вересня. Мова йде про Дніпро, де рішення було прийняте спільно, як батьками, так і міською владою.
Про це йдеться в заяві міськради.
Остаточне рішення депутати ухвалили під час 26-ї чергової сесії міськради 17 серпня.
"Ми проводили консультації з батьками. Близько 80% з них підтримують це рішення", - зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.
Зазначається, що влітку для освітян провели марафон із тренінгами, аби зробити онлайн-навчання більш ефективним.
Наразі педагоги Дніпра, зокрема й ті, що виїхали з міста, готові повернутися до дистанційного викладання з 1 вересня.
Уроки будуть проводити у двох форматах:
Графік дистанційного навчання вибудують комфортно для школярів різного віку.
Раніше таку ж заяву зробили і в Харкові. Діти не сядуть за парти з 1 вересня, а розпочнуть навчання дистанційно.
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