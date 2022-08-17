Ще одне місто заявило про дистанційку в школах з 1 вересня: що відомо

Остаточне рішення депутати ухвалили під час 26-ї чергової сесії міськради 17 серпня.

"Ми проводили консультації з батьками. Близько 80% з них підтримують це рішення", - зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Вчителів підготували, щоб підвищити ефективність онлайн-навчання

Зазначається, що влітку для освітян провели марафон із тренінгами, аби зробити онлайн-навчання більш ефективним.

Наразі педагоги Дніпра, зокрема й ті, що виїхали з міста, готові повернутися до дистанційного викладання з 1 вересня.

Як проводитимуть уроки

Уроки будуть проводити у двох форматах:

"спільному" - коли діти разом із вчителем у відеоконференції,

"індивідуальному" - коли дитина виконує завдання, а потім відправляє їх педагогу.

Графік дистанційного навчання вибудують комфортно для школярів різного віку.