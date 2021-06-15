Автогол и два отмененных гола: Франция минимально обыграла Германию

Франция в центральном матче первого тура Евро-2020 минимально обыграла Германию. Единственный гол в матче в свои ворота забил немецкий защитник Матс Хуммельс - 1:0.

Немцы встречали действующих чемпионов мира французов на своей территории - матч проходил в Мюнхене. Обе команды играли осторожно, стараясь не допускать ошибки, хотя Германия была немного активнее. Однако забили как раз французы. Правда, и при непосредственном участии немецкого защитника Матса Хуммельса, который не смог подстроиться под прострел и срезал мяч в собственные ворота - 1:0.

1-0!!!!! FRANCE ARE LEADING THANKS TO OWN GOAL FROM MATS HUMMELS pic.twitter.com/B77p2lS3ZI — WolfyHai (@WolfyHai) June 15, 2021

После пропущенного гола немцы создали пару моментов, самым опасным из которых был удар метров с 15-ти Илкая Гюндогана, но мяч пролетел чуть мимо штанги.

А еще центрбэк Германии Антонио Рюдигер вспомнил "подвиги" Луиса Суареса и решил укусить за спину француза Поля Погба. Но судьи этот момент оставили без внимания.

На старте второй половины немцы создали куда более реальный шанс на взятие ворот. После подачи с фланга Серж Гнабри с лету пробивал от газона, но мяч упал на сетку уже за воротами.

А далее французы забили еще раз. Киллиан Мбаппе получил мяч на фланге, вошел в штрафную и в окружении трех соперников пробил от штанги в дальний угол ворот Маннуэля Нойера. Но рефери заметили небольшой офсайд у француза и гол отменили. А мог быть еще один шедевр на Евро.

За пять минут до конца встречи мяч вновь побывал в сетке ворот сборной Германии, но снова судьи углядели офсайд. Мбаппе, который оказался на сантиметры ближе к воротам Нойера, чем немецкие футболисты, убежал в контратаку и отпасовал на Карима Бензема, который отправил мяч в сетку. Сперва судьи флажок не подняли, однако после консультаций с VAR нарушение правил зафиксировали.

Немцы же пошли на штурм ворот Уго Льориса, но до финального свистка так и не отметились. В итоге минимальная победа Франции - 1:0.