Еще немного морозов: синоптики рассказали, какие области накроет холодом

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине накроет холодами жителей нескольких областей

Погода в Украине готовит очередной сюрприз в виде морозов в некоторых областях страны. Дневная температура воздуха перевалит за отметку +10 градусов, а вот ночью жителям нескольких регионов придется мерзнуть.

Погода на востоке страны в среду, 18 марта, ожидается солнечная и ясная, без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от -3 до -7 градусов, а днем ожидается резкое потепление до +9 +11 градусов, местами до +12 градусов.

В южных областях осадки не прогнозируются, но ночью будет очень холодно. Температура опустится до -1 -4 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +8 +10 градусов, в Николаеве до +12 градусов. В Крыму сухо и ясно, ночью около -1 градуса, днем +8 +10 градусов.

На севере страны небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит 0 -2 градусов, днем прогреется до +8 +10 градусов.

В западных областях без осадков, местами возможна небольшая облачность. Ночью в регионе от +1 до -2 градусов, днем от +10 до +13 градусов, во Львовской области и в Ужгороде +13 +15 градусов.

В центральной части страны солнечно и сухо, осадки не прогнозируются. Ночью будет холодно, от -1 до -4 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +8 +11 градусов.

В Киеве 18 марта ожидается сухая и солнечная погода, небольшая облачность. Температура ночью от -1 до +1 градуса, днем от +8 до +10 градусов.

Карта погоды в Украине на 18 марта

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды на неделю и рассказали, когда ожидать потепления.