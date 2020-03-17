ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ще трохи морозів: синоптики розповіли, які області накриє холодом

STYLERЖиття    17.03.2020 - 22:28
Ще трохи морозів: синоптики розповіли, які області накриє холодом
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні накриє холодами жителів кількох областей

Погода в Україні готує черговий сюрприз у вигляді морозу в деяких областях країни. Денна температура повітря перевалить за позначку +10 градусів, а от вночі жителям кількох регіонів доведеться мерзнути.

Погода на сході країни в середу, 18 березня, очікується сонячна і ясна, без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від -3 до -7 градусів, а вдень очікується різке потепління до +9 +11 градусів, місцями до +12 градусів.

У південних областях опади не прогнозуються, але вночі буде дуже холодно. Температура опуститься до -1 -4 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8 +10 градусів, у Миколаєві до +12 градусів. У Криму сухо і ясно, вночі близько -1 градуса, вдень +8 +10 градусів.

На півночі країни невелика хмарність, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе 0 -2 градусів, вдень прогріється до +8 +10 градусів.

У західних областях без опадів, місцями можлива невелика хмарність. Вночі від +1 до -2 градусів, вдень від +10 до +13 градусів, у Львівській області та в Ужгороді +13 +15 градусів.

В центральній частині країни сонячно і сухо, опади не прогнозуються. Вночі буде холодно, від -1 до -4 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +8 +11 градусів.

У Києві 18 березня очікується суха і сонячна погода, невелика хмарність. Температура вночі від -1 до +1 градуса, вдень від +8 до +10 градусів.

Ще трохи морозів: синоптики розповіли, які області накриє холодом

Карта погоди в Україні на 18 березня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди на тиждень і розповіли, коли чекати потепління.

На Україну насуваються снігопади і морози: синоптики назвали пік холодів В Україну йдуть аномальні градуси: з'явилися нові карти погоди
Новини України ГідрометцентрПогода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся