Авиакомпании отменили сотни рейсов из-за тайфуна на Тайване

Фото: тайфун (aljazeera.com)

Тайфун пройдет по территории острова и обрушится на Китай

Авиакомпании отменили сотни рейсов в связи с приближением тайфуна Байлу, который может вызвать оползни и наводнения на Тайване. Об этом сообщает агентство Reuters.

Тайфун обрушился на южное побережье острова с максимальным ветром в 137 км в час. Сотни людей были эвакуированы, а более 350 рейсов были отменены. Около 34 тыс. военных были присланы на фоне опасений наводнения.

Шторм, который обрушился на остров, обесточил почти 30 тыс. домов и вызвал локальные наводнения на юге Тайваня.

Местное бюро погоды выпустило предупреждения о ветре и дожде для южного Тайваня, включая портовый город Гаосюн, где были закрыты предприятия и школы. Также выпущены предупреждения для кораблей вблизи острова.

Ожидается, что тайфун пересечет Тайваньский пролив и ударит по китайской провинции Фуцзянь на выходных, сообщили синоптики.

Тайфуны регулярно обрушиваются Тайвань, Китай, Филиппины и Японию во второй половине года, набирая силу из теплых вод Тихого океана или Южно-Китайского моря. Тайфун Моракот опустошил остров в 2009 году, в результате чего погибло около 700 человек, большинство из них в результате оползней.

Напомним, жертвами тайфуна "Лекима", который обрушился на побережье Китая в начале августа, стали 28 человек.

Отметим, в Японии от тайфуна "Кроса" погиб один человек, еще полсотни человек получили ранения.