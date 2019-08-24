ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Авиакомпании отменили сотни рейсов из-за тайфуна на Тайване

Новости » В мире    24.08.2019 - 13:52
Авиакомпании отменили сотни рейсов из-за тайфуна на Тайване
Фото: тайфун (aljazeera.com)

Тайфун пройдет по территории острова и обрушится на Китай

Авиакомпании отменили сотни рейсов в связи с приближением тайфуна Байлу, который может вызвать оползни и наводнения на Тайване. Об этом сообщает агентство Reuters.

Тайфун обрушился на южное побережье острова с максимальным ветром в 137 км в час. Сотни людей были эвакуированы, а более 350 рейсов были отменены. Около 34 тыс. военных были присланы на фоне опасений наводнения.

Шторм, который обрушился на остров, обесточил почти 30 тыс. домов и вызвал локальные наводнения на юге Тайваня.

Местное бюро погоды выпустило предупреждения о ветре и дожде для южного Тайваня, включая портовый город Гаосюн, где были закрыты предприятия и школы. Также выпущены предупреждения для кораблей вблизи острова.

Ожидается, что тайфун пересечет Тайваньский пролив и ударит по китайской провинции Фуцзянь на выходных, сообщили синоптики.

Тайфуны регулярно обрушиваются Тайвань, Китай, Филиппины и Японию во второй половине года, набирая силу из теплых вод Тихого океана или Южно-Китайского моря. Тайфун Моракот опустошил остров в 2009 году, в результате чего погибло около 700 человек, большинство из них в результате оползней.

Напомним, жертвами тайфуна "Лекима", который обрушился на побережье Китая в начале августа, стали 28 человек.

Отметим, в Японии от тайфуна "Кроса" погиб один человек, еще полсотни человек получили ранения.

В Японии бушует тайфун: полсотни пострадавших, есть погибший В Японии готовятся к массовой эвакуации из-за тайфуна
Новости Украины тайфунТайваньшторм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь