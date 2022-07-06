Так картошку вы еще не готовили: украинский шеф-повар показал оригинальные рецепты

Картофельные кольца
Ингредиенты:
- Картофель предварительно отваренный в кожуре - 8 шт.
- Сыр твердый - 150 г
- Смесь зелени
- Соль, перец
- Масло для фритюра
- Яйца - 2 шт.
- Мука-5-6 столовые ложки
Способ приготовления:
- Чистим отварной картофель и натираем на терке.
- Нарезаем мелко пару веточек петрушки и укропа.
- Натираем на терке сыр.
- Смешиваем полученные ингредиенты и кладем полученную массу в кондитерский мешочек.
- Положите пергаментную бумагу на плоскую поверхность (которую вы потом положите в морозильную камеру) и выдавите смесь на эту бумагу в виде "пончиков". Кольца надо продержать в морозильнике 3 часа.
- Далее мы взбиваем 2 яйца для кляра.
- Кладем наши кольца во взбитые яйца и затем обваливаем в панировочных сухарях, это необходимо для того, чтобы кольца сохранили форму, а сыр не вытек.
- Далее кладем кольца во фритюрницу (или посуду с большим количеством масла) на 3-5 секунды
Наши кольца из картошки готовы!
Готовые кольца из картофеля (скрин с видео)
Картофельные вафли
Ингредиенты:
- Картофель сырой - 500 г
- Сыр твердый - 100 г
- Зелень, листья салата
- Яйца куриные - 2 шт.
- Мука - 80 г
- Кукурузный крахмал - 50 г
- Разрыхлитель - 2 ч. л.
- Икра мойвы - 1 банка
- Сыр мягки - 20 г
- Молоко - 100 мл
Способ приготовления:
- Нарезаем кубиками картофель и отправляем картофель в блендер.
- Натираем твердый сыр на терке.
- Нарезаем мелко немного укропа и петрушки.
- Из полученного картофеля следует выжать лишнюю влагу, для этого перекладываем измельченный картофель на марлю и выжимаем.
- К полученному картофелю добавляем сыр и зелень.
- К муке заранее добавляем разрыхлитель, полученную смесь добавляем к основным компонентам.
- Добавляем кукурузный крахмал.
- Добавляем яйца.
- Соль, перец по вкусу.
Полученная смесь должна быть жидкой, чтобы растечься по поверхности вафельницы. Готовятся вафли буквально 2-3 минуты.
Наш шеф-повар рекомендует начинку из икры мойвы, которую следует не жалеть и намазать толстым слоем, а также положить кусочек мягкого сыра, листья салата и украсить маленькой веточкой укропа или петрушки.
Вафли готовы!
Готовые вафли с начинкой (скрин с видео)
Картофельный квас
Ингредиенты:
- Вода - 5 л.
- Картофель отварной - 300 г
- Сухой квас - 3-4 ст. л.
- Мука - 2 ст. л.
- Свежие дрожжи - 20 г
- Сахар - 3 ст. л.
- Травы: липовый цвет, чабрец, мята.
Способ приготовления:
- Даем сваренному картофелю остыть в той самой воде, в которой он варился. Потом в этой же воде мы толчем картошку.
- К толченому картофелю мы добавляем муку.
- Следом добавляем свежие дрожжи.
- Далее добавляем сахар.
Все компоненты мы перемешиваем и даем настояться в теплом месте в течение часа.
- Затем эту настоянную картофельную закваску мы переливаем в кастрюлю и добавляем 5 литров воды.
- Далее добавляем сухой квас.
- Напоследок добавляем по 1 столовой ложке мяты, чабреца и липового цвета.
- Теперь надо лишь дать настояться квасу в течение 6 часов.
С такими картофельными шедеврами вы точно сможете удивить своих родных и друзей. Приятного аппетита!
Оригинальные блюда из картофеля (скрин с видео)