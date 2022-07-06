Так картошку вы еще не готовили: украинский шеф-повар показал оригинальные рецепты

Картофельные кольца

Ингредиенты:

Картофель предварительно отваренный в кожуре - 8 шт.

Сыр твердый - 150 г

Смесь зелени

Соль, перец

Масло для фритюра

Яйца - 2 шт.

Мука-5-6 столовые ложки

Способ приготовления:

Чистим отварной картофель и натираем на терке.

Нарезаем мелко пару веточек петрушки и укропа.

Натираем на терке сыр.

Смешиваем полученные ингредиенты и кладем полученную массу в кондитерский мешочек.

Положите пергаментную бумагу на плоскую поверхность (которую вы потом положите в морозильную камеру) и выдавите смесь на эту бумагу в виде "пончиков". Кольца надо продержать в морозильнике 3 часа.

Далее мы взбиваем 2 яйца для кляра.

Кладем наши кольца во взбитые яйца и затем обваливаем в панировочных сухарях, это необходимо для того, чтобы кольца сохранили форму, а сыр не вытек.

Далее кладем кольца во фритюрницу (или посуду с большим количеством масла) на 3-5 секунды

Наши кольца из картошки готовы!

Готовые кольца из картофеля (скрин с видео)

Картофельные вафли

Ингредиенты:

Картофель сырой - 500 г

Сыр твердый - 100 г

Зелень, листья салата

Яйца куриные - 2 шт.

Мука - 80 г

Кукурузный крахмал - 50 г

Разрыхлитель - 2 ч. л.

Икра мойвы - 1 банка

Сыр мягки - 20 г

Молоко - 100 мл

Способ приготовления:

Нарезаем кубиками картофель и отправляем картофель в блендер.

Натираем твердый сыр на терке.

Нарезаем мелко немного укропа и петрушки.

Из полученного картофеля следует выжать лишнюю влагу, для этого перекладываем измельченный картофель на марлю и выжимаем.

К полученному картофелю добавляем сыр и зелень.

К муке заранее добавляем разрыхлитель, полученную смесь добавляем к основным компонентам.

Добавляем кукурузный крахмал.

Добавляем яйца.

Соль, перец по вкусу.

Полученная смесь должна быть жидкой, чтобы растечься по поверхности вафельницы. Готовятся вафли буквально 2-3 минуты.

Наш шеф-повар рекомендует начинку из икры мойвы, которую следует не жалеть и намазать толстым слоем, а также положить кусочек мягкого сыра, листья салата и украсить маленькой веточкой укропа или петрушки.

Вафли готовы!

Готовые вафли с начинкой (скрин с видео)

Картофельный квас

Ингредиенты:

Вода - 5 л.

Картофель отварной - 300 г

Сухой квас - 3-4 ст. л.

Мука - 2 ст. л.

Свежие дрожжи - 20 г

Сахар - 3 ст. л.

Травы: липовый цвет, чабрец, мята.

Способ приготовления:

Даем сваренному картофелю остыть в той самой воде, в которой он варился. Потом в этой же воде мы толчем картошку.

К толченому картофелю мы добавляем муку.

Следом добавляем свежие дрожжи.

Далее добавляем сахар.

Все компоненты мы перемешиваем и даем настояться в теплом месте в течение часа.

Затем эту настоянную картофельную закваску мы переливаем в кастрюлю и добавляем 5 литров воды.

Далее добавляем сухой квас.

Напоследок добавляем по 1 столовой ложке мяты, чабреца и липового цвета.

Теперь надо лишь дать настояться квасу в течение 6 часов.

С такими картофельными шедеврами вы точно сможете удивить своих родных и друзей. Приятного аппетита!

Оригинальные блюда из картофеля (скрин с видео)