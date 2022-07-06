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Так картошку вы еще не готовили: украинский шеф-повар показал оригинальные рецепты

Оригинальные блюда из картофеля (фото: pixabay)
Автор: Никита Мельников

Почти каждый день картофель фигурирует в блюдах украинцев. Этот действительно народный ингредиент можно использовать совершенно необычным способом.

Оригинальные рецепты из картофеля рассказал украинский шеф-повар с мировым именем Юрий Ковриженко в программе Все буде добре.

Картофельные кольца

Ингредиенты:

  • Картофель предварительно отваренный в кожуре - 8 шт.
  • Сыр твердый - 150 г
  • Смесь зелени
  • Соль, перец
  • Масло для фритюра
  • Яйца - 2 шт.
  • Мука-5-6 столовые ложки

Способ приготовления:

  • Чистим отварной картофель и натираем на терке.
  • Нарезаем мелко пару веточек петрушки и укропа.
  • Натираем на терке сыр.
  • Смешиваем полученные ингредиенты и кладем полученную массу в кондитерский мешочек.
  • Положите пергаментную бумагу на плоскую поверхность (которую вы потом положите в морозильную камеру) и выдавите смесь на эту бумагу в виде "пончиков". Кольца надо продержать в морозильнике 3 часа.
  • Далее мы взбиваем 2 яйца для кляра.
  • Кладем наши кольца во взбитые яйца и затем обваливаем в панировочных сухарях, это необходимо для того, чтобы кольца сохранили форму, а сыр не вытек.
  • Далее кладем кольца во фритюрницу (или посуду с большим количеством масла) на 3-5 секунды

Наши кольца из картошки готовы!

Готовые кольца из картофеля (скрин с видео)

Картофельные вафли

Ингредиенты:

  • Картофель сырой - 500 г
  • Сыр твердый - 100 г
  • Зелень, листья салата
  • Яйца куриные - 2 шт.
  • Мука - 80 г
  • Кукурузный крахмал - 50 г
  • Разрыхлитель - 2 ч. л.
  • Икра мойвы - 1 банка
  • Сыр мягки - 20 г
  • Молоко - 100 мл

Способ приготовления:

  • Нарезаем кубиками картофель и отправляем картофель в блендер.
  • Натираем твердый сыр на терке.
  • Нарезаем мелко немного укропа и петрушки.
  • Из полученного картофеля следует выжать лишнюю влагу, для этого перекладываем измельченный картофель на марлю и выжимаем.
  • К полученному картофелю добавляем сыр и зелень.
  • К муке заранее добавляем разрыхлитель, полученную смесь добавляем к основным компонентам.
  • Добавляем кукурузный крахмал.
  • Добавляем яйца.
  • Соль, перец по вкусу.

Полученная смесь должна быть жидкой, чтобы растечься по поверхности вафельницы. Готовятся вафли буквально 2-3 минуты.

Наш шеф-повар рекомендует начинку из икры мойвы, которую следует не жалеть и намазать толстым слоем, а также положить кусочек мягкого сыра, листья салата и украсить маленькой веточкой укропа или петрушки.

Вафли готовы!

Готовые вафли с начинкой (скрин с видео)

Картофельный квас

Ингредиенты:

  • Вода - 5 л.
  • Картофель отварной - 300 г
  • Сухой квас - 3-4 ст. л.
  • Мука - 2 ст. л.
  • Свежие дрожжи - 20 г
  • Сахар - 3 ст. л.
  • Травы: липовый цвет, чабрец, мята.

Способ приготовления:

  • Даем сваренному картофелю остыть в той самой воде, в которой он варился. Потом в этой же воде мы толчем картошку.
  • К толченому картофелю мы добавляем муку.
  • Следом добавляем свежие дрожжи.
  • Далее добавляем сахар.

Все компоненты мы перемешиваем и даем настояться в теплом месте в течение часа.

  • Затем эту настоянную картофельную закваску мы переливаем в кастрюлю и добавляем 5 литров воды.
  • Далее добавляем сухой квас.
  • Напоследок добавляем по 1 столовой ложке мяты, чабреца и липового цвета.
  • Теперь надо лишь дать настояться квасу в течение 6 часов.

С такими картофельными шедеврами вы точно сможете удивить своих родных и друзей. Приятного аппетита!

Оригинальные блюда из картофеля (скрин с видео)

Ранее мы писали, как приготовить картофель фри дома.

Также читайте про секрет вкуснейшей картошки в духовке.

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