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Так картоплю ви ще не готували: український шеф-кухар показав оригінальні рецепти

Оригінальні страви з картоплі (фото: pixabay)
Автор: Микита Мельников

Майже кожного дня картопля фігурує в стравах українців. Цей дійсно народний інгредієнт можна використати зовсім в незвичний спосіб.

Оригінальні рецепти з картоплі - розповів український шеф-кухар зі світовим ім'ям Юрій Ковриженко в програмі Все буде добре.

Картопляні кільця

Інгредієнти:

  • Картопля попередньо відварена в шкірці - 8 шт.
  • Сир твердий - 150 г
  • Суміш зелені
  • Сіль, перець
  • Олія для фритюру
  • Яйця - 2 шт.
  • Борошно - 5-6 столових ложок

Спосіб приготування:

  • Чистимо відварену картоплю та натираємо на терці.
  • Нарізаємо міленько пару гілочок петрушки та кропу.
  • Натираємо на терці сир.
  • Змішуємо отримані інгредієнти та кладемо отриману масу до кондитерського мішечка.
  • Покладіть пергаментний папір на плоску поверхню (яку ви потім покладете у морозильну камеру) та видавіть суміш на цей папір у вигляді "пончиків". Кільця треба протримати у морозильнику 3 години.
  • Далі ми збиваємо 2 яйця для кляру.
  • Кладемо наші кільця у збиті яйця й потім обвалюємо у панірувальних сухарях, це необхідно для того, щоб кільця зберегли форму, а сир не витік.
  • Далі кладемо кільця у фритюрницю (чи посуд з великою кількістю олії) на 3-5 секунди

Наші кільця з картоплі готові!

Готові кільця з картоплі (скрін з відео)

Картопляні вафлі

Інгредієнти:

  • Картопля сира - 500 г
  • Сир твердий - 100 г
  • Зелень, листя салату
  • Яйця курячі - 2 шт.
  • Борошно - 80 г
  • Кукурудзяний крохмаль - 50 г
  • Розпушувач - 2 ч. л.
  • Ікра мойви - 1 банка
  • Сир м'який - 20 г
  • Молоко - 100 мл

Спосіб приготування:

  • Нарізаємо кубиками картоплю та відправляємо картоплю у блендер.
  • Натираємо твердий сир на терці.
  • Нарізаємо міленько небагато кропу та петрушки.
  • З отриманої картоплі слід вижати зайву вологу, для цього перекладаємо подрібнену картоплю на марлю та вижимаємо.
  • До отриманої картоплі додаємо сир та зелень.
  • До борошна заздалегідь додаємо розпушувач, отриману суміш додаємо до основних компонентів.
  • Додаємо кукурудзяний крохмаль.
  • Додаємо яйця.
  • Сіль перець на смак.

Отримана суміш має бути рідкою, щоб розтектися по поверхні вафельниці. Готуються вафлі буквально 2-3 хвилини.

Наш шеф-кухар рекомендує начинку з ікри мойви, яку слід не жалкувати та намазати товстим шаром, а також покласти шматочок м'якого сиру, листя салату та прикрасити маленькою гілочкою кропу або петрушки.

Вафлі готові!

Готові вафлі з начинкою (скрін з відео)

Картопляний квас

Інгредієнти:

  • Вода - 5 л
  • Картопля відварена - 300 г
  • Сухий квас - 3-4 ст. л.
  • Борошно - 2 ст. л.
  • Свіжі дріжджі - 20 г
  • Цукор - 3 ст. л
  • Трави: липовий цвіт, чебрець, м'ята

Спосіб приготування:

  • Даємо звареній картоплі охолонути у той самій воді, у якій вона варилась. Потім в цій же воді ми товчемо картоплю.
  • До товченої картоплі ми додаємо борошно.
  • Слідом додаємо свіжі дріжджі.
  • Далі додаємо цукор.

Усі компоненти ми перемішуємо та даємо настоятись у теплому місці протягом години.

  • Потім цю настояну картопляну закваску ми переливаємо у каструлю та додаємо 5 літрів води.
  • Далі додаємо сухий квас.
  • Наостанок додаємо по 1 столовій ложці м'яти, чебрецю та липового цвіту.
  • Тепер треба лише дати настоятись квасу протягом 6 годин.

З такими картопляними шедеврами, ви точно зможете здивувати своїх рідних та друзів. Смачного!

Оригінальні страви з картоплі (скрін з відео)

Раніше ми писали, як приготувати картоплю-фрі вдома.

Також читайте про секрет смачнющої картоплі в духовці.

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Рецепти