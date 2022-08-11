Так вы еще не готовили! Фаршированный перец по-молдавски

Мы привыкли фаршировать перец мясным фаршем, но начинки могут быть разнообразными, в том числе и сырными. Предлагаем наполнить овощи кисломолочным творогом - вам точно понравится новый вкус!
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Скриншот: Так будет выглядеть наш готовый перец
Очистите перец от сердцевины. Посолите и поперчите внутри.
Смешайте творог, яйцо и мелко нарезанный лук или другую любимую зелень. Посолите и поперчите по вкусу.
Нафаршируйте перцы творожной массой. Смажьте их растительным маслом.
Выпекайте 40-45 минут при температуре 200 градусов в форме, выстеленной пергаментом (и смазанной растительным маслом).
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