UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Так вы еще не готовили! Фаршированный перец по-молдавски

Скриншот видео: Фаршированный перец по-молдавски
Автор: Светлана Мащенко

Мы привыкли фаршировать перец мясным фаршем, но начинки могут быть разнообразными, в том числе и сырными. Предлагаем наполнить овощи кисломолочным творогом - вам точно понравится новый вкус!

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Перец - 5-7 шт.
  • Творог - 350 г жирного творога
  • Зеленый лук - маленький пучок (или любая другая зелень по вкусу)
  • Яйцо - 1 шт.
  • Соль, черный молотый перец - по вкусу
  • Растительное масло

Скриншот: Так будет выглядеть наш готовый перец

Пошаговое приготовление

Очистите перец от сердцевины. Посолите и поперчите внутри.

Смешайте творог, яйцо и мелко нарезанный лук или другую любимую зелень. Посолите и поперчите по вкусу.

Нафаршируйте перцы творожной массой. Смажьте их растительным маслом.

Выпекайте 40-45 минут при температуре 200 градусов в форме, выстеленной пергаментом (и смазанной растительным маслом).

Ранее мы писали, как приготовить картофельную лепешку к завтраку за 15 минут.

Также мы писали, как на самом деле нужно готовить настоящие деруны.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт