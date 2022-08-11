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Так ви ще не готували! Фарширований перець по-молдавськи

Скріншот відео: Фарширований перець по-молдавськи
Автор: Світлана Мащенко

Ми звикли фарширувати перець м'ясним фаршем, але начинки можуть бути різноманітними, в тому числі і сирними. Пропонуємо наповнити овочі кисломолочним сиром - вам точно сподобається новий смак!

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Перець - 5-7 шт.
  • Сир - 350 г жирного сиру
  • Зелена цибуля - маленький пучок (або будь-яка інша зелень за смаком)
  • Яйце - 1 шт.
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком
  • Рослинна олія

Скріншот: Так буде виглядати наш готовий перець

Покрокове приготування

Очистіть перець від серцевини. Посоліть і поперчіть всередині.

Змішайте сир, яйце і дрібно нарізану цибулю або іншу улюблену зелень. Посоліть і поперчіть за смаком.

Нафаршируйте перці сирною масою. Змастіть їх рослинною олією.

Випікайте 40-45 хвилин при температурі 200 градусів у формі, вистеленій пергаментом (і змащеній олією).

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