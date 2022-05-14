ЕС и не только: в каких странах и на какие зарплаты украинцам предлагают работу

После вторжения России на нашу территорию, украинцам, нуждающимся во временной защите, упростили доступ к легальному трудоустройству. Где чаще всего ищут работу украинцы, на какие зарплаты, какие есть предложения, и особенности трудоустройства каждой страны.
Об этом нам рассказала Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа.
Отметим, что в рамках Директивы ЕС 2001/55/ЕС граждане имеют право на временную защиту без длительных бюрократических процедур.
По словам эксперта, общая заинтересованность поисковиков сервиса работой за рубежом наблюдается на предложения от работодателей из Польши, Германии, Израиля, Великобритании и Чехии.
Интересно, что именно из этих стран на платформе размещено больше всего вакансий для украинцев. Поэтому и откликаются на них там чаще.
В разных странах особенности получения временной защиты могут отличаться.
По состоянию на начало мая на OLX было размещено 572 вакансии о работе в Польше. Поисковики могут рассчитывать на среднюю заработную плату почти в 4 900 злотых (почти 1050 евро). При этом на начало мая в стране зарегистрировано около 400 тысяч украинцев трудоспособного возраста, то есть конкуренция - большая.
Особенности регистрации: происходит во время въезда на польском пограничном пункте или в местной администрации уже по прибытии. В Польше можно трудоустроиться без дополнительных документов и находиться на территории страны до 18 месяцев.
Общее количество украинских переселенцев в стране в мае составляет 280 тысяч человек. На начало мая на сервисе опубликовано 329 актуальных вакансий работы в Германии. В среднем предлагают плату в 1 640 евро.
Особенности регистрации: переселенцы, которые не имеют визы на краткосрочное пребывание, могут получить вид на жительство в течение 90 дней после прибытия, подав соответствующее заявление в иностранное представительство по месту проживания. Документ позволяет жить в стране в течение года с возможностью продления еще на 2 года, а также предоставляет право на помощь Агентству по трудоустройству.
Страна имеет более сложную процедуру приема украинцев, чем ЕС, поэтому большого наплыва наших соотечественников в Израиле пока не наблюдается. Однако уровень средней заработной платы в 85 тысяч гривен (примерно 9 630 шекелей) делает страну привлекательной среди поисковиков. Сейчас на OLX есть 269 вакансий.
Особенности регистрации: для трудоустройства необходима рабочая виза. Ее владельцы имеют право пригласить в страну членов своих семей, которые могут находиться в Израиле до 90 дней в статусе туристов.
Так же, как Израиль, Британия не является членом Евросоюза, поэтому Директива ЕС на нее не распространяется. Однако высокий уровень средней заработной платы (75 тысяч гривен или 2 тысячи фунтов стерлингов) мотивирует украинцев откликаться на вакансии, которых сейчас 118 на OLX.
Особенности регистрации: для того, чтобы получить убежище при наличии родственников внутри страны, необходимо еще до въезда в Великобританию получить визу. Попасть в страну без визы с возможностью трудоустройства можно, если переселенец найдет спонсора-резидента страны, который согласится бесплатно предоставить украинцу жилье на 6 месяцев.
Сюда выехало 320 тысяч переселенцев. Эта страна закрывает пятерку самых популярных стран среди самих поисковиков на сервисе. Здесь размещено 150 предложений работы. Средняя плата - 40 тысяч гривен (31 725 крон).
Особенности регистрации: с 21 марта переселенцы из Украины могут работать в Чехии без получения разрешения. В то же время украинцы, имеющие Шенгенскую, сезонную или специальную рабочую визу, срок действия которой истекает менее чем через 14 дней, могут подать заявку на получение специальной долгосрочной визы.
К сожалению, среди стран, в которых украинцы могут получать самую высокую заработную плату, только одно государство (Израиль) входит в топ самых популярных стран. Остальные - значительным спросом не пользуются.
ТОП стран с самой высокой медианной заработной платой (на май 2022):
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