ЄС і не тільки: в яких країнах і на які зарплати українцям пропонують роботу

Зазначимо, що у рамках Директиви ЄС 2001/55/ЕС громадяни мають право на тимчасовий захист без тривалих бюрократичних процедур.

Де хочуть працювати українці?

За словами експерта, загальна зацікавленість пошукачів сервісу роботою за кордоном спостерігається на пропозиції від роботодавців із Польщі, Німеччини, Ізраїлю, Великобританії та Чехії.

Цікаво, що саме з цих країн на платформі розміщено найбільше вакансій для українців. Тож й відгукуються на них там частіше.

У різних країнах особливості отримання тимчасового захисту можуть відрізнятись.

Польща

Станом на початок травня на OLX було розміщено 572 вакансії про роботу в Польщі. Пошукачі можуть розраховувати на середню заробітну плату майже в 4 900 злотих (майже 1050 євро). При цьому на початок травня в країні зареєстровано близько 400 тисяч українців працездатного віку, тобто конкуренція - велика.

Особливості реєстрації: відбувається під час в’їзду на польському прикордонному пункті або в місцевій адміністрації вже після прибуття. У Польщі можна працевлаштуватись без додаткових документів та перебувати на території країни до 18 місяців.

Німеччина

Загальна кількість українських переселенців в країні у травні становить 280 тисяч осіб. На початок травня на сервісі опубліковано 329 актуальних вакансій роботи в Німеччині. В середньому пропонують плату у 1 640 євро.

Особливості реєстрації: переселенці, які не мають візи на короткочасне перебування, можуть отримати посвідку на проживання протягом 90 днів після прибуття, подавши відповідну заяву в іноземне представництво за місцем проживання. Документ дозволяє мешкати в країні впродовж року з можливістю подовження ще на 2 роки, а також надає право на допомогу Агенції з працевлаштування.

Ізраїль

Країна має більш складну процедуру прийому українців, ніж ЄС, тож великого напливу наших співвітчизників в Ізраїлі наразі не спостерігається. Однак рівень середньої заробітної плати у 85 тисяч гривень (приблизно 9 630 шекелів) робить країну привабливою серед пошукачів. Нині на OLX є 269 вакансій.

Особливості реєстрації: для працевлаштування необхідна робоча віза. Її власники мають право запросити до країни членів своїх сімей, які можуть перебувати в Ізраїлі до 90 днів у статусі туристів.

Велика Британія

Так само, як Ізраїль, Британія не є членом Євросоюзу, тож Директива ЄС на неї не розповсюджується. Однак високий рівень середньої заробітної плати (75 тисяч гривень або 2 тисячі фунтів стерлінгів) мотивує українців відгукуватись на вакансії, яких нині 118 на OLX.

Особливості реєстрації: для того, щоб отримати прихисток за наявності родичів всередині країни, необхідно ще до в’їзду у Великобританію отримати візу. Потрапити в країну без візи та з можливістю працевлаштування можна, якщо переселенець знайде спонсора-резидента країни, який зголоситься безкоштовно надати українцю житло на 6 місяців.

Чехія

Сюди виїхало 320 тисяч переселенців. Ця країна закриває п’ятірку найпопулярніших країн серед самих пошукачів на сервісу. Тут розміщено 150 пропозицій роботи. Середня плата - 40 тисяч гривень (31 725 крон).

Особливості реєстрації: з 21 березня переселенці з України можуть працювати у Чехії без отримання дозволу. Водночас українці, які мають шенгенську, сезонну або спеціальну робочу візу, термін дії якої закінчується менше ніж через 14 днів, можуть подати заявку на отримання спеціальної довгострокової візи.

Де українцям платять найбільше?

На жаль, серед країн, в яких українці можуть отримувати найвищу заробітну плату, лише одна держава (Ізраїль) входить до топ найпопулярніших країн. Решта - значним попитом не користується.

ТОП країн з найвищою медіаною заробітною платою (на травень 2022):