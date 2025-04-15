Ера "десятки" закінчується. Microsoft назвала причини терміново переходити на Windows 11

Крім розсилки нагадувань електронною поштою про швидке припинення підтримки Windows 10, Microsoft нещодавно опублікувала нову сторінку підтримки, намагаючись переконати користувачів перейти якомога швидше.

Опублікована на початку цього місяця стаття під назвою "7 порад, як отримати максимум від Windows 11" містить сім причин, чому варто перейти з Windows 10 на Windows 11:

Нове меню "Пуск"

Меню "Пуск" у Windows 11 пропонує функції, розроблені для підвищення простоти та налаштування. Воно чисте, центроване і дуже легко налаштовується. Ви можете закріпити улюблені додатки, переставити плитки або навіть змінити розмір усього цього відповідно до вашого настрою.

Макети прив'язки вікон (Snap layouts)

Макети Snap призначені для поліпшення можливостей багатозадачності. Припустимо, ви працюєте над звітом і одночасно проводите пошук в Інтернеті.

За допомогою макетів Snap ви можете перетягнути одне вікно на лівий бік екрана, а інше - на правий, що дає змогу їм ідеально вписатися, не перекриваючи одне одного. Це спрощує перегляд декількох додатків одночасно, що підвищує продуктивність.

Кілька робочих столів

Створіть окремий робочий стіл для роботи, ще один для особистих справ та інший для розваг. Перемикатися між ними дуже просто - натисніть клавішу з логотипом Windows + Tab і виберіть потрібний робочий стіл.

Панель віджетів

Віджети у Windows 11 надають вам персоналізовані новини, прогнози погоди, нагадування календаря та інші корисні дрібниці - все в одному місці. Щоб отримати доступ до віджетів, просто натисніть клавішу з логотипом Windows + W.

Сеанси фокусування

За допомогою сеансів Focus у Windows 11 ви можете розбити свою роботу на більш дрібні, керовані частини і залишатися в курсі подій. Це просто: встановіть таймер, працюйте протягом зосередженого періоду, а потім зробіть перерву.

Щоб почати, відкрийте застосунок Clock, вибравши Start, відкрийте Clock, виберіть Focus sessions, і все готово.

Windows Hello

Windows Hello дає змогу вам входити в систему за допомогою розпізнавання облич або сканера відбитків пальців, що робить процес швидшим і безпечнішим.

Покращений темний режим

Якщо ви проводите багато часу перед екраном, розгляньте можливість використання темного режиму . Він приємніший для очей, особливо в умовах слабкого освітлення. Щоб увімкнути його, перейдіть у "Налаштування", "Персоналізація", "Кольори" і виберіть "Темний" у розділі "Виберіть колір".

Чому потрібно оновитися до Windows 11

Microsoft офіційно завершить підтримку Windows 10 14 жовтня 2025 року. Після цієї дати операційна система стане більш вразливою до загроз безпеці та не отримуватиме нових функцій і поліпшень, які з'являться у Windows 11.

Якщо ви все ще використовуєте Windows 10, ви можете безкоштовно оновитися до Windows 11, якщо ваш пристрій сумісний. В іншому разі доведеться шукати інші способи зберегти працездатність вашого ПК з Windows 10.