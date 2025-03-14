7 головних навичок Windows, які зроблять вас просунутим користувачем

Windows - потужна операційна система, але далеко не всі використовують її можливості на повну. Багато функцій залишаються непомітними, хоча можуть значно спростити роботу і підвищити продуктивність.

Про сім корисних навичок, які допоможуть вам стати справді просунутим користувачем Windows, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на популярне видання PCWorld , що спеціалізується на новинах у сфері технологій.

Керування оновленнями Windows

Оновлення Windows контролюють усі зміни, які Microsoft вносить у вашу систему. Деякі з них - це критичні оновлення самої Windows, необхідні для виправлення вразливостей або багів. Інші - нові функції, які Microsoft хоче додати на ваш ПК.

Крім того, Microsoft періодично оновлює вірусні сигнатури і вносить поліпшення в систему захисту від шкідливих програм Windows Defender, щоб ви могли безпечно користуватися інтернетом.

Найчастіше оновлення Windows відбуваються у фоновому режимі, без вашого втручання, для зручності користувача. Однак важливо знати, де шукати інформацію (у меню налаштувань Windows, а потім у підменю оновлень Windows), щоб зрозуміти, що оновлення може і чого воно не може.

Windows Update - це одне з найменш ресурсномістких завдань, але воно також критично важливе для безпеки вашого ПК.

Вивчіть меню налаштувань Windows

Меню налаштувань Windows включає набагато більше, ніж просто оновлення ОС. Тут ви знайдете всі функції та можливості операційної системи, організовані в окремі категорії. Хочете збільшити розмір тексту? Перейдіть у Налаштування та Доступність. Потрібно підключити нові навушники? Це можна зробити в Налаштування, Bluetooth і пристрої.

Кількість параметрів у меню налаштувань може здатися приголомшливою. Однак з лівого боку є маленьке поле для пошуку, яке допоможе вам знайти те, що ви шукаєте. На жаль, пошук працює тільки за конкретними запитами (наприклад, у Windows ваш монітор називається "дисплей", але пошуковий рядок розпізнає обидва терміни).

Налаштування звуку Windows 11 для певного мікрофона (фото: PCWorld)

Залишайтеся в безпеці в інтернеті та в Windows

Захист себе від загроз в інтернеті - це комбінація анонімності, розумних рішень, удачі та здорового глузду. Windows Defender - це надійний, хоч і не 100% спосіб захисту від шкідливих програм в інтернеті, і, на щастя, додаток Microsoft майже повністю керується автоматично.

Однак захист ваших цифрових ключів - паролів - за допомогою менеджера паролів або інших методів - це абсолютна необхідність у наш час. Найкращі VPN-сервіси приховують і шифрують вашу цифрову особистість, щоб ви могли безпечно переміщатися повз кіберзлочинців і компаній.

У Windows є такі інструменти, як Windows Sandbox, для додаткового захисту. Зрештою, вам потрібно покладатися на свій досвід і здоровий глузд, щоб не натискати на кожне провокаційне посилання і не відкривати сумнівні листи, тим самим мінімізуючи ризики в інтернеті.

Менеджер паролів Norton (фото: IDG)

Як робити резервне копіювання та відновлювати дані

Останнім часом Microsoft активно закликає вас робити резервні копії ПК у своїй хмарі OneDrive. Для декого з вас це може бути справжнім роздратуванням, оскільки Microsoft почала вмикати автоматичне резервне копіювання за замовчуванням для папок Робочий стіл, Фото, Документи та Відео. Цей процес може забрати частину пропускної здатності та вплинути на ліміт даних, встановлений вашим інтернет-постачальником.

Однак знання того, як працює OneDrive і резервне копіювання, а також можливість відновлення даних на новому ПК, може заощадити вам величезну кількість часу і зусиль, оскільки Microsoft виконує ці завдання у фоновому режимі.

Також варто розуміти, які додатки і дані можуть не потрапити в резервну копію. Зазвичай додатки не резервуються, як і їхні пов'язані дані, однак про ігри таке не скажеш.

Варто зазначити, що Microsoft спростила цей процес. Автозбереження документів Microsoft Office (Microsoft 365) практично автоматичне, і ви можете просто увійти в новий ПК, щоб автоматично авторизувати його в Microsoft 365 і продовжити працювати.

Зробіть резервну копію даних (фото: Foundry)

Як встановлювати і видаляти програми та сервіси

У наші дні встановлення програмного забезпечення не вимагає вставляти диск або DVD-ROM. Усе, що потрібно зробити - це просто натиснути на "інсталятор", і процес почнеться автоматично.

Однак важливо розуміти всі тонкощі програмного забезпечення та сервісів. Якщо на телефонах все зводиться до додатків, то на ПК "програмне забезпечення" багато в чому являє собою підписки.

Розуміння різниці між "вічною" версією Microsoft Office і підпискою на Microsoft 365 може заощадити вам сотні доларів. Так само існує різниця між встановленням "однієї й тієї самої" гри через застосунок Windows Xbox і Steam: в останньому оновлення виходять вчасно, а в першому - іноді ні.

Windows зазвичай дозволяє вручну видаляти встановлені оновлення в разі виникнення проблем (фото: Microsoft)

Як скинути налаштування ПК

Скидання налаштувань ПК - це свого роду завершення деяких із цих завдань. Якщо ваш ПК сповільнюється, це може бути пов'язано з безліччю причин, включно з накопиченням усіх цифрових відходів за роки роботи. Якщо всі ваші файли були збережені в хмарі або на резервному диску, скидання ПК дає змогу почати з чистого встановлення Windows.

Вам варто зайти в меню налаштувань Windows (Система, Відновлення). Процес не займає багато часу, можливо, близько 20 хвилин залежно від системи. Але знання того, коли потрібно скидати налаштування, що потрібно буде зберегти, а також які переваги це дасть - це те, що вам потрібно знати.

Скиньте налаштування ПК (фото: Foundry)

Як отримати доступ до BIOS/UEFI вашого ПК

Часто заходити в BIOS вашого ПК не потрібно - максимум кілька разів. Це інтерфейс між операційною системою і внутрішнім світом ПК, передзавантажувальне середовище, яке дає змогу вносити базові зміни. Знання того, як налаштувати BIOS, - це трохи складніша функція, але важливо знати, що він існує, як у нього увійти і для чого він використовується.

BIOS/UEFI (фото: Foundry)

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