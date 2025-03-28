6 несподіваних трюків у командному рядку Windows, які вас здивують

Командний рядок Windows здається нудним інструментом, призначеним тільки для розробників і системних адміністраторів. Однак у ньому ховаються кумедні й несподівані можливості, про які знають далеко не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Як налаштувати зовнішній вигляд командного рядка

Можливо, ви вже знаєте, що командний рядок може бути чудовим інструментом для підвищення доступності. Але його також можна повністю налаштувати - від фону та кольору тексту до шрифту, прозорості та інших параметрів.

Для цього клацніть правою кнопкою миші на іконку командного рядка у верхньому лівому кутку вікна і виберіть "Властивості" в меню.

У вкладках "Шрифт", "Макет" і "Кольори" є більше прямих опцій, таких як зміна розміру тексту та кольорів. Виберіть вкладку "Термінал", якщо хочете змінити деякі елементи текстового курсору.

Ви можете зробити командний рядок вельми незвичайним або налаштувати вікно під свої потреби. Можливості кастомізації настільки великі, що краще вивчити налаштування командного рядка, якщо ви хочете зробити щось більше.

Налаштуйте зовнішній вигляд командного рядка (фото: MakeUseOf)

Подивіться "Зоряні війни" в командному рядку

Перегляд "Зоряних воєн" у командному рядку може викликати здивовані погляди у тих, хто не знає, як працює командний рядок. Щоб дивитися "Зоряні війни" в командному рядку, потрібно ввімкнути сервіс під назвою Telnet.

Для цього натисніть Win + Q, введіть telnet у рядок пошуку та виберіть "Увімкнення або вимкнення компонентів Windows" у результатах пошуку. У вікні "Компоненти Windows" прокрутіть униз, позначте пункт "Клієнт Telnet" і натисніть "OK".

Тепер введіть таку команду в командному рядку і натисніть Enter, щоб підключитися до сайту Telehack: telnet telehack.com

Після підключення введіть: Starwars

Насолоджуйтеся незвичайною версією "Зоряних воєн" прямо у вікні командного рядка.

Подивіться "Зоряні війни" в командному рядку (фото: MakeUseOf)

Акваріум у командному рядку

Ви, можливо, помітили інші команди, коли командний рядок підключався до сайту Telehack. Ці команди варто спробувати, щоб дізнатися, що ще цікавого можна зробити.

Найпримітніша, крім ASCII-версії "Зоряних воєн", - це команда для акваріума. Введіть її, щоб побачити ASCII-акваріум. Це так красиво, що ви захочете встановити його як заставку.

Акваріум у командному рядку (фото: MakeUseOf)

Змінити заголовок вікна

Для цього достатньо ввести команду title, а потім слово або фразу, яка слугуватиме заголовком.

Ось приклад того, як змінюється заголовок вікна командного рядка: title something cool

Заголовок вікна командного рядка зміниться відповідно до введеної команди.

Це зручно для відстеження вікон командного рядка, коли їх відкрито кілька. Але якщо це корисно, це не означає, що не можна трохи повеселитися, даючи вікнам кумедні назви.

Змініть заголовок вікна (фото: MakeUseOf)

Відстеження шляху ваших даних

Це не тільки захопливо, а й корисно, особливо для мережевих операцій та усунення неполадок. Команда tracert, за якою слідує IP-адреса або URL-адреса веб-сайту, покаже список, що демонструє, куди проходять ваші дані на шляху до цільової адреси.

Це може бути неймовірно пізнавально, а часом навіть захопливо, побачити всі зупинки, які робить ваше з'єднання на шляху до свого пункту призначення.

Кожен сайт буде вести ваші дані за різним маршрутом залежно від веб-сторінки і того, звідки ви підключаєтеся.

Для веселощів введіть таку команду в командному рядку і натисніть Enter: tracert google.com

Обов'язково почитайте більше про те, як використовувати Traceroute, оскільки це може бути корисно для усунення мережевих неполадок.

Незважаючи на те, що командний рядок виглядає дуже просто, ви все одно можете розважатися з ним.

Відстеження шляху ваших даних (фото: MakeUseOf)