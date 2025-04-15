Эра "десятки" заканчивается. Microsoft назвала причины срочно переходить на Windows 11

В этом году пользователи Windows 10 начали переходить на Windows 11. Однако, по всей видимости, темпы перехода недостаточно быстрые по мнению самой компании, и Microsoft действительно хочет, чтобы пользователи обновились до Windows 11 как можно скорее.
О том, почему стоит немедленно установить Windows 11 на свои ПК, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld.
Помимо рассылки напоминаний по электронной почте о скором прекращении поддержки Windows 10, Microsoft недавно опубликовала новую страницу поддержки, пытаясь убедить пользователей перейти как можно быстрее.
Опубликованная в начале этого месяца статья под названием "7 советов, как получить максимум от Windows 11" содержит семь причин, почему стоит перейти с Windows 10 на Windows 11:
Меню "Пуск" в Windows 11 предлагает функции, разработанные для повышения простоты и настройки. Оно чистое, центрированное и очень легко настраивается. Вы можете закрепить любимые приложения, переставить плитки или даже изменить размер всего этого в соответствии с вашим настроением.
Макеты Snap предназначены для улучшения возможностей многозадачности. Допустим, вы работаете над отчетом и одновременно проводите поиск в Интернете.
С помощью макетов Snap вы можете перетащить одно окно на левую сторону экрана, а другое - на правую, что позволяет им идеально вписаться, не перекрывая друг друга. Это упрощает просмотр нескольких приложений одновременно, что повышает производительность.
Создайте отдельный рабочий стол для работы, еще один для личных дел и другой для развлечений. Переключаться между ними очень просто - нажмите клавишу с логотипом Windows + Tab и выберите нужный рабочий стол.
Виджеты в Windows 11 предоставляют вам персонализированные новости, прогнозы погоды, напоминания календаря и другие полезные мелочи - все в одном месте. Чтобы получить доступ к виджетам, просто нажмите клавишу с логотипом Windows + W.
С помощью сеансов Focus в Windows 11 вы можете разбить свою работу на более мелкие, управляемые части и оставаться в курсе событий. Это просто: установите таймер, работайте в течение сосредоточенного периода, а затем сделайте перерыв.
Чтобы начать, откройте приложение Clock, выбрав Start, откройте Clock, выберите Focus sessions, и все готово.
Windows Hello позволяет вам входить в систему с помощью распознавания лиц или сканера отпечатков пальцев, что делает процесс более быстрым и безопасным.
Если вы проводите много времени перед экраном, рассмотрите возможность использования темного режима . Он приятнее для глаз, особенно в условиях слабого освещения. Чтобы включить его, перейдите в "Настройки", “Персонализация", “Цвета” и выберите "Темный" в разделе "Выберите цвет".
Microsoft официально завершит поддержку Windows 10 14 октября 2025 года. После этой даты операционная система станет более уязвимой к угрозам безопасности и не будет получать новые функции и улучшения, которые появятся в Windows 11.
Если вы все еще используете Windows 10, вы можете бесплатно обновиться до Windows 11, если ваше устройство совместимо. В противном случае придется искать другие способы сохранить работоспособность вашего ПК с Windows 10.
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