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Эпоха обычных "симок" уходит в прошлое. Представлено новое поколение SIM-карт: подробности

Пятница 23 февраля 2024 12:53
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Эпоха обычных "симок" уходит в прошлое. Представлено новое поколение SIM-карт: подробности Первая в мире устойчивая SIM-карта обеспечивает надежный интернет на любом устройстве (фото: Pixabay)
Автор: Павел Колесник

В результате партнерства между телекоммуникационными компаниями Deutsche Telekom и Tele2 была представлена инновационная технология - устойчивая SIM-карта (rSIM). Она обеспечивает непрерывное соединение и дает возможность использовать две SIM-карты в устройствах, которые изначально не поддерживают данную функцию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на независимое онлайн-издание Android Authority, которое специализируется на мире Android и технологиях.

Подробности про новое поколение SIM-карт

rSIM внедряет уникальную технологию, которая автоматически отслеживает подключение к сети и переключается между провайдерами, чтобы свести к минимуму возможные перебои.

С двумя независимыми профилями мобильных операторов, сохраненными на одной SIM-карте, rSIM уменьшает риск прерываний, активируя резервный профиль при возникновении сбоев, обеспечивая бесперебойное соединение даже в условиях временного отключения сети.

Deutsche Telekom IoT и Tele2 IoT выступили в качестве первых партнеров, предоставив независимые профили операторов, чтобы обеспечить стабильность на мировом уровне. Это партнерство направлено на улучшение надежности сети и обеспечение постоянного доступа к сети клиентам по всему миру.

Ожидается, что технология кардинально изменит подход к подключению к сети для устройств Интернета вещей (Internet of Things, IoT) и пользователей мобильного интернета, обеспечивая постоянное соединение без перебоев.

Как утверждают компании, rSIM нацелен на установление нового стандарта подключения, предоставляя бизнесу и потребителям возможности для бесперебойной связи. Помимо этого, потенциально данная технология может найти применение в различных отраслях: от умных городов до промышленной автоматизации, содействуя внедрению и улучшению технологий IoT на глобальном уровне.

Напомним, что владельцы Android получили возможность переносить eSIM.

Читайте также про уникальные функции, которые есть только на смартфонах данной модели.

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