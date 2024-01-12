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Епіфаній розказав, чи можна жінкам ходити в церкву не в спідниці та без хустки

Фото: Жінки можуть приходити до церкви без хустки (unsplash.com(
Автор: Людмила Жукова

Багато вірян впевнені, що, якщо жінка в джинсах та забула хустку вдома - то їй не можна заходити до церкви. Але це зовсім не так.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на митрополита Епіфанія ТСН.

Чи можна ходити в церкву без хустки жінкам?

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній закликав вірян відвідувати храми та не хвилюватись через свій одяг або незнання церковних традицій. 

Він повідомив українцям, що приходити до храму можна не знаючи молитов чи церковних правил. Православна церква України відкрита для всіх. Також предстоятель ПЦУ додав, що одяг - це не головне.

"З простого почати, просто прийти до храму, незалежно від того, чи ти знаєш, не знаєш правило, молитву і так далі, ми завжди говоримо про те, що наша церква відкрита для всіх, і це не прості слова. Справді бажаємо, щоб люди відвідували і не мали певного страху перетнути поріг храму чи поставити там, чи не там свічку, чи будуть якісь зразу там...", - сказав він.

"Я завжди говорив, що не обов'язково жінкам, коли вперше приходять до храму, якщо немає хустки чи немає там спідниці і так далі, то це не повинно бути перепоною, навпаки, людина повинна відчути, що її чекають, її тут люблять, її підтримують, їй дадуть пораду", - резюмував Епіфаній.

 

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ПЦУЕпіфаній