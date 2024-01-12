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Епифаний рассказал, можно ли женщинам ходить в церковь не в юбке и без платка

Фото: Женщины могут приходить в церковь без платка (unsplash.com(
Автор: Людмила Жукова

Многие верующие уверены, что если женщина в джинсах и забыла платок дома - то ей нельзя заходить в церковь. Но это совсем не так.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на митрополита Епифания ТСН.

Можно ли ходить в церковь без платка женщинам?

Предстоятель ВЦУ митрополит Епифаний призвал верующих посещать храмы и не волноваться из-за своей одежды или незнания церковных традиций.

Он сообщил украинцам, что приходить в храм можно не зная молитв или церковных правил. Православная церковь Украины открыта всем. Также предстоятель ПЦУ добавил, что одежда - это не главное.

"С простого начать, просто прийти в храм, независимо от того, знаешь ли, не знаешь правило, молитву и так далее, мы всегда говорим о том, что наша церковь открыта для всех, и это не простые слова. Действительно желаем, чтобы люди посещали и не имели определенного страха пересечь порог храма или поставить там, или не там свечу, будут ли какие-то сразу там...", - сказал он.

"Я всегда говорил, что не обязательно женщинам, когда впервые приходят в храм, если нет платка или нет там юбки и так далее, то это не должно быть преградой, наоборот, человек должен почувствовать, что его ждут, его здесь любят, ее поддерживают, ей дадут совет", - резюмировал Епифаний.

 

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Раньше мы рассказывали о том, что нельзя делать с иорданской водой, чтобы ее не осквернить.

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