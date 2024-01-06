Чи можна виливати освячену воду, яка залишилась з минулого року

Україна за новим стилем відзначає Водохреще 6 січня. У цей день вшановують Таїнство хрещення Ісуса Христа у річці Йордан. Традиційно віряни йдуть до церкви на освячення води, її потім зберігають протягом року. Але що ж робити із торішньою?

Чи можна виливати торішню йорданську воду

Освячена вода може зберігатися роками, але священники не радять цього робити, бо якщо її довго не використовувати, то це прирівнюється до забуття. Тож краще щороку із церкви приносити нову йорданську воду.

Якщо у вас залишилась освячена торішня вода, треба перевірити її на смак, колір та запах. За словами священника Михайла Секержинського, якщо вода не зіпсувалася, її потрібно випити. Бажано це зробити на пустий шлунок. Перед цим потрібно промовити молитву.

Виливати її до водостоку - суворо заборонено, оскільки це вважається оскверненням. Якщо вода зіпсувалась, то можна вилити у річку за течією чи у будь-яку іншу чисту водойму. Або ж у тому місці, де не ходять люди чи тварини. Також не варто залишками йорданської води поливати вазони, город або готувати на ній їжу.

Де і як зберігати нову освячену воду

Зберігати йорданську воду потрібно у закритій тарі біля образів. На Водохреще неї кроплять хату від усього лихого, в інші дні - її можна пити по кілька чайних ложок на пустий шлунок після молитви.

Не можна надпивати воду із банки чи пляшки, оскільки через потрапляння слини вона може швидко зіпсуватись.

Якщо так сталося, що у вас зовсім мало залишилось йорданської води, а нею треба поділитись із ближніми, то її можна розвести будь-якою чистою водою і вона вважатиметься йорданською.

Також священники пояснюють, що освячена вода так довго може зберігатись не через іони срібла, які потрапляють у неї, коли священники опускають срібний хрест у воду, а через щирі молитва та Господнє благословіння.