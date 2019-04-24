Епифаний рассказал, куда идут деньги прихожан

Пасха – праздник, важный для многих православных украинцев. В 2019 году этот день выпадает на 28 апреля.

Накануне праздника Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал о том, что украинцам стоит жертвовать на храм, но от чистой души. Об этом он заявил в комментарии газете "Експрес".

"Теперь в современных реалиях очень трудно оплатить те же коммунальные услуги - приходят такие счета! Община иногда даже не отапливает церкви зимой, потому что не имеет чем заплатить", - пояснил митрополит.

По его словам, есть необходимость, чтобы прихожане помогали с содержанием храмов, в которые они ходят.

Издание также поинтересовалось у Епифания, правильным ли является то, что во многих храмах священники устанавливают "таксы" – фиксированную цену на крестины, венчание или погребение.

"Такая практика действительно есть, - сказал Митрополит Епифаний. - Конечно, человек должен жертвовать от чистой души и с учетом возможностей. Среди нас есть богатые и бедные. Будем работать, чтобы таких вещей не было".

Фото: Митрополит Епифаний (facebook.com/epifaniy)

Пасха – важный праздник для украинцев и дял христиан всего мира в целом. В дни перед этим праздником стоит помнить, что основа – это не то, что мы кладем в корзинку, а то, что есть у нас в душе. Во время Великого поста и во время Страстной недели украинцы готовятся к празднованию Воскресения Христова, думая о высокоморальных вещах и очищая мышление от всего негативного.

"Мы идем в храм, где все располагает к покаянию - даже его внутренний вид, длительные молитвы. Держа пост физически и очищаясь духовно, только тогда по-настоящему можем почувствовать радость праздника Воскресения. Понять, какой ценой Господь совершил наше спасение", - пояснил изданию митрополит.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько стоит в 2019 году Пасхальная корзина и о том, чего категорически нельзя делать в церкви во время его освящения.

Кроме того, сообщалось, что значит праздник Чистый четверг и главные традиции, связанные с этим днем.