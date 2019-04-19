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Пасхальная корзина 2019: что категорически нельзя освящать в церкви

STYLERЖизнь    19.04.2019 - 19:32
Пасхальная корзина 2019: что категорически нельзя освящать в церкви
Пасха 2019 - что нельзя освящать в церкви (фото: РБК-Украина)

Пасхальная корзина в этом году подорожала

Пасху в 2019 году все православные в мире будут праздновать 28 апреля. Какие продукты стоит положить в пасхальную корзину, что ни в коем случае нельзя освящать в церкви, а также во сколько в этом году украинцам обойдется традиционный набор продуктов, сообщает УНИАН.

По традиции в корзину, которую несут на освящение в церковь, кладут набор продуктов, которые нельзя есть во время Великого поста. Главные атрибуты пасхальной корзины имеют символическое значение.

Основу корзины составляют крашенные яйца и кулич. Яйца символизируют начало новой жизни, а кулич - Небесное Царство. Также с собой в храм можно взять сало, буженину, домашнюю колбасу и молочные продукты.

Другими символическими продуктами в корзине являются хрен, как символ крепких корней и соль, как символ очищения от грехов.

Что запрещено освящать на Пасху? Так, в великий христианский праздник в храм нельзя нести:

  • алкоголь, за исключением кагора;
  • кровяную колбасу и продукты, сделанные из крови животных;
  • украшения, деньги, документы и другие материальные ценности.
  • ножи и острые предметы.

Пасхальная корзина 2019: что категорически нельзя освящать в церкви

Пасха 2019 - что нельзя освящать в церкви (фото: pixabay.com)

Стоимость пасхальной корзины в 2019 году составит около 600 гривен:

  • кулич - от 40 грн 1 шт;
  • яйца - от 23 грн 10 шт;
  • колбаса - от 140 грн 1 кг;
  • сало - от 80 грн 1 кг;
  • буженина - от 95 грн 1 кг;
  • сыр - от 120 грн 1 кг;
  • масло - от 30 грн пачка;
  • творог - от 40 грн 0,5 кг;
  • соль -  от 10 грн 1 уп.;
  • хрен - от 10 грн 1 шт.;
  • кагор - от 40 грн 1 бутылка.

Пасхальная корзина 2019: что категорически нельзя освящать в церкви

Пасха 2019 - что нельзя освящать в церкви (фото: pixabay.com)

Конечно же цена на традиционные продукты будет варьироваться зависимо от региона, а также от места, где вы приобретете продукты (супермаркет, рынок).

Ранее мы писали, каких традиций придерживаются и в какие приметы верят украинцы в день Чистого четверга, который в этом году припадает на 25 апреля.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какие существуют главные традиции Вербного воскресенья и главные приметы на этот день.

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