Чистый Четверг 2019: основные традиции и приметы

Фото: Чистый четверг (pixabay.com)

Чистый четверг – главные традиции и приметы этого дня незадолго до Пасхи

Чистый четверг в Украине в этом году приходится на 25 апреля за три дня до праздника Пасхи. В течение этого дня православные христиане строго придерживаются традиций, связанных с Чистым четвергом.

Много украинцев ежегодно придерживаются традиций Чистого четверга, а другие по крайней мере, хорошо знают о них.

Что можно и нельзя делать в Чистый четверг, что символизирует этот праздник? Об этом читайте в материале.

Верования и традиции Чистого четверга

Чистый четверг – день, когда традиционно принято устраивать уборку дома. Свои дома украинцы именно в этот день готовят до Воскресения Христова, но уже потом не убирают жилье вплоть до самой Пасхи.

Много кто придерживается и более строгих традиций – избегает любой физической работы в течение трех дней, начиная с Пасхи.

Фото: Чистый четверг наступает перед праздником Пасхи (pixabay.com)

Чистый четверг, как известно, наступает за день до Страстной пятницы. Этот день принято считать таковым, когда человек должен очистить не только жилье, но и душу. В Чистый четверг принято направить свои силы на то, чтобы убрать жилье от мусора, навести порядок, освежить жилье влажной уборкой.

При этом советуют думать также об очищении души – прогонять негативные мысли, думать о хорошем и о том, что принесет вам добро, покой и уют.

В православной традиции принято в этот день избавляться негативных мыслей, пытаться прогнать от себя подальше страх, пессимизм и максимально отдалиться от всего, что сявязано с негативом. Считают, что в светлый праздник Пасхи нести любой душевный негатив нельзя. Чистый четверг – это очищение как физическое, так и духовное.

Фото: Чистый четверг – традиции и приметы в этот день (pixabay.com)

Также в этот день принято избавляться от старого хлама. Кстати, именно в этот день его надо именно выбросить, а не отдавать другим людям. Отдать старые вещи на благотворительность стоит не в Чистый четверг, а позже.

А Чистый четверг – это день, когда избавляются от всего старого насовсем. Смело выбрасывайте старые вещи в помойку – это принесет вашему дому обновление и благополучие!

Традиции купания в Чистый четверг

В Чистый четверг надо успеть искупаться до восхода солнца. Для этого надо, конечно, проснуться раньше. Верят, что именно в это время вода приобретает уникальные полезные свойства и может даже исцелить. Предки верили, что купание в воде до восхода солнца поможет оставаться духовно чистым до Чистого четверга следующего года.

Кстати, при купании в Чистый четверг можно прочитать заговор на удачу:

"Чистый четверг Пасху славит, весь народ православный Пасху славит,

так бы и меня люди славили, и млад, и стар, чтоб в почете у начальства я раб Божий (имя) ходил,

чтобы дело мое мне приносило прибыль.

Золото к моим рукам липнет, льнет.

Монеты в кошельке позвякивают. Ключ. Замок. Язык. Аминь".

Фото: Чистый четверг – день, когда устраивают уборку (pixabay.com)

Купание в Чистый четверг советуют закончить обливанием холодной водой. Однако его не советуют делать тем, кто имеет любые болезни.

Перед умыванием хорошо было бы положить в воду серебряную ложку или серебряную монету. Согласно верованиям, такое "серебряное" умывание даст человеку крепкое здоровье и красоту на долгие годы.

Приметы на Чистый четверг

Солнечная и теплая погода в Чистый четверг – предвестник того, что вторая часть весны будет теплой.

Дождь или гроза на Чистый четверг – значит холодная погода будет держаться до самого лета.

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