Епифаний призвал украинцев сплотиться и обороняться: на нашей стороне правда, враг будет повержен

Предстоятель ПЦУ Епифаний обратился к украинцам с призывом оставаться сплоченными, защищать родину и дать отпор российским оккупантам, которые вторглись в Украину 24 февраля 2022 года и начали масштабные боевые действия.

Об этом говорится в обращении митрополита Киевский и всея Украины, опубликованном на сайте ПЦУ.

Он также назвал нападение России и Беларуси на Украину неспровоцированным, коварным и циничным.

Митрополит подчеркнул, что общая задача украинцев теперь - дать отпор врагу, защитить родную землю, "наше будущее и будущее новых поколений от тирании, которую агрессор стремится принести на своих штыках".

"На нашей стороне - правда. Поэтому враг, с помощью Божией и при поддержке всего цивилизованного мира, будет повержен. Наша задача сейчас - сплотиться, выдержать первый удар, не поддаваться панике. Мы верим в промысел Божий и победу правды. Мы доверяем нашим вооруженным силам, нашим защитникам. Молитвой мы со всеми, кто на переднем крае борьбы с агрессором", - сказал Епифаний.

Чрезвычайно важно также не поддаваться на провокации, поддерживать порядок, а также выполнять распоряжения государственной и военной власти Украины, отмечает он.

Митрополит попросил духовенство и верующих молиться за Украину, за наших военных и за победу.

Также он обратился к международному сообществу и всем религиозным лидерам мира с призывом поддержать Украину и "заставить Россию и Беларусь немедленно прекратить агрессию".

"Начавшие и ведущие агрессивную войну против Украины должны знать, что по закону Божию и по законам человеческим они - убийцы и преступники. И за их преступление они ответят перед Всевышним и перед человечеством, не избежав осуждения и наказания...

"Не бойтесь, стойте - и увидите спасение Господне, которое Он сотворит вам ныне […]; Господь будет бороться за вас, и вы будьте спокойны" (Исх. 14:13-14)", - говорится в публикации.

Епифаний отметил, что украинцы являются миролюбивым, но сильным духом и верой народом.

"Мы верим: насилие и оружие, беззаконно устремляющиеся ныне против нас, обернутся гневом Божьим и мечом против агрессора. Ибо все преступные намерения известны Богу, как сказано: «Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не исполнится: ибо с нами Бог! (Ис. 8:10). Да исполнятся на поджигателях войны и нападающих слова Спасителя: «Все, кто возьмет меч, от меча и погибнут» (Мф. 26:52).

С молитвой на устах, с любовью к Богу, к Украине, к ближним, боремся против зла – и увидим победу.

Призываю на украинское государство, воинов, которые защищают Украину, и на весь наш народ Господне благословение!" - говорится в обращении предстоятеля ПЦУ.