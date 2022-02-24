Епіфаній закликав українців згуртуватися й оборонятися: на нашому боці правда, ворог буде переможений

Предстоятель ПЦУ Епіфаній звернувся до українців із закликом залишатися згуртованими, захищати батьківщину і дати відсіч російським окупантам, які вторглися в Україну 24 лютого 2022 року і почали масштабні бойові дії.

Про це йдеться у зверненні митрополита Київський і всієї України, опублікованому на сайті ПЦУ.

Він також назвав напад Росії та Білорусі на Україну неспровокованим, підступним і цинічним.

Митрополит наголосив, що спільне завдання українців тепер - дати відсіч ворогу, захистити рідну землю, "наше майбутнє і майбутнє нових поколінь від тиранії, яку агресор прагне принести на своїх штиках".

"На нашому боці - правда. Тому ворог, з допомогою Божою та за підтримки всього цивілізованого світу, буде переможений. Наше завдання зараз - згуртуватися, витримати перший удар, не піддаватися паніці. Ми віримо в промисел Божий і перемогу правди. Ми довіряємо нашим Збройним силам, нашим захисникам. Молитвою ми з усіма тими, хто на передньому краї боротьби з агресором.", - сказав Епіфаній.

Надзвичайно важливо також не піддаватися на провокації, підтримувати порядок, а також виконувати розпорядження державної та військової влади України, зазначає він.

Митрополит попросив духовенство і вірян молитися за Україну, за наших військових і за перемогу.

Також він звернувся до міжнародного співтовариства і всіх релігійних лідерів світу із закликом підтримати Україну і "змусити Росію і Білорусь негайно припинити агресію".

"Ті, хто розпочав і веде агресивну війну проти України, повинні знати, що за законом Божим та за законами людськими вони - вбивці та злочинці. І за їхній злочин вони дадуть відповідь перед Всевишнім та перед людством, не уникнувши осуду та покарання....

"Не бійтеся, стійте - і побачите спасіння Господнє, яке Він сотворить вам нині […]; Господь буде поборювати за вас, а ви будьте спокійні» (Вих. 14:13-14)", - йдеться в публікації.

Епіфаній зазначив, що українці є миролюбним, але сильним духом і вірою народом.

"Ми віримо: насилля і зброя, які беззаконно спрямовуються нині проти нас, обернуться гнівом Божим і мечем проти агресора. Бо всі злочинні наміри відомі Богові, як сказано: «Задумуйте задуми, але вони руйнуються; говоріть слово, але воно не збудеться: бо з нами Бог!» (Іс. 8: 10). Нехай справдяться на підпалювачах війни та нападниках слова Спасителя: "Всі, хто візьме меч, від меча і загинуть" (Мф. 26:52).

З молитвою на устах, з любов'ю до Бога, до України, до ближніх, боремося проти зла - і побачимо перемогу.

Закликаю на українську державу, на воїнів, які захищають Україну, та на весь наш народ Господнє благословення!"- йдеться у зверненні предстоятеля ПЦУ.