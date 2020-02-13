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Эпидемия в Украине: в киевском метро ввели новые меры предосторожности

STYLERЖизнь    13.02.2020 - 18:37
Эпидемия в Украине: в киевском метро ввели новые меры предосторожности
Эпидемия гриппа в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Из-за распространения эпидемии гриппа и ОРВИ в столице, работников метро обязали носить маски

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Украине заставила несколько сотен тысяч украинцев бежать за лекарствами в аптеки. Больных при этом становится все больше. В связи с превышением эпидемиологического порога администрация метрополитена Киева обязала всех работников носить маски.

Все сотрудники, которые контактируют с пассажирами, обязаны носить маски. Так руководство метрополитена заботится о своих подопечных.

"Все же хоть немного, но защитит от передачи гриппа, да и этого – коронавируса. Я считаю, хоть немного, но защитит", – говорит уборщица метро Галина Михайлик.

В масках все ее коллеги – дежурные на станции, контроллеры. Защитные повязки выдают на работе. Просят менять каждые три часа. Об этом рассказывается в материале "Сегодня".

"Я считаю, что может защитить. Но – как повезет. Защитит от гриппа, инфекционных заболеваний, потому что сейчас сезон такой, что болезни всякие есть", – говорит сотрудник метрополитена Киева Тарас Васькевич.

Начальник станции метро "Демеевская" также прокомментировала решение о необходимости носить маски.

"С повышением эпидемиологического уровня заболеваемости в городе Киеве было принято такое решение", – объяснила она.

В метро можно встретить и пассажиров в масках.

"Защищаюсь от коронавируса. Он может неожиданно появиться. Я лучше заранее защищусь от этой болезни", – говорит житель Киева Дмитрий, который решил одевать маску при каждой поездке в общественном транспорте.

Напомним, что в Украине за неделю от гриппа умерли восемь человек.

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