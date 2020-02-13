Становится все хуже: граждане Украины в Ухани записали видео о коронавирусе

Украинцы застряли в Ухани из-за коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Граждане Украины в Ухани записали видео о том, почему их не могут эвакуировать

Коронавирус в Китае забрал жизни уже 1310 человек и количество заболевших приближается к отметке в 50 тысяч человек. Известно, что 3441 пациент благополучно справились с болезнью. Провинция Хубэй, где началось распространение болезни, была полностью изолирована, тем не менее вирус просочился и в другие страны. Кроме того, из города Ухань в последнюю неделю массово эвакуировали иностранных жителей. Однако, украинцы так и не смогли улететь домой.

Подробности о ситуации рассказала украинка Ирина Чуйко, которая оказалась в самом центре эпидемии. Она призналась, что не хотела покидать Ухань, но ситуация обострилась и она решила вместе с другими гражданами Украины эвакуироваться на родину. Однако сроки постоянно переносили и рейсы отменяли, граждан других стран вывезли, а вот группа украинцев застряла.

"Наша эвакуация сначала должна была состояться в конце первой недели февраля... потом в понедельник 10 февраля. Потом в ночь с 11 на 12 февраля. В Ухане не ходит общественный транспорт и даже запрещен частный. Наше Посольство договорилось с китайской транспортной компанией, чтобы нас (50 человек, разбросанных в разных частях города), забрали автобусы. Были получены все разрешения на вывоз иностранных граждан. Мы уже даже знали номера автобусов и номера телефонов китайских водителей и сопровождающих. Представитель Консульства нас предупредил, что мы обязательно должны подписать документ о том, что мы согласны проходить карантин на родине - иначе без него мы не сядем в самолет. Поэтому все подписали этот документ, и госпожа Скалецкая несет перед камерами на всю страну откровенную чушь, называя причиной задержки эвакуации то, что кто-то не подписал документ. Просто нет слов. Более того, нам даже выделили небольшую материальную помощь, но достаточную для покупки продуктов и вещей первой необходимости, которые могут понадобиться при эвакуации", - сообщила Чуйко.

Она добавила, что утром 11 февраля украинцы получили сообщение о том, что обещанный самолет из Киева за ними не прилетит.

"И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над русскими, которых забрали на военных самолетах без туалета с ведром за шторкой... Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами – нет. Не прилетит волшебник в голубом вертолете. Можно пенять на экономику, ее упадок. Но, пардон - Вануату эвакуировали своих людей. А также Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и ещё ряд стран с менее развитой экономикой, не сравнимой с Европейской державой", - рассказала украинка.

Как им объяснили – очередная причина задержки в том, что якобы в Украине не нашлось места для карантина. Сначала говорили о базе в Ровно, потом о базах под Киевом, потом выяснилось, что разместить украинцев просто негде.