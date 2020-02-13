"Укрпошта" приостановила доставку посылок в Китай

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Принятые до 11 февраля отправления будут доставлены

Украинский государственный почтовый оператор "Укрпошта" из-за коронавируса в Китае приостановила доставку посылок в эту страну. Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрпошты".

Сообщается, что, несмотря на то, что нет никаких запретов со стороны Национальной почты Китая, в связи с резким сокращением авиакомпаний рейсов в Китай приостановлен прием посылок для доставки в эту страну.

Также сообщается, что все принятые до 11 февраля отправления будут доставлены, но сроки доставки могут быть изменены.

В то же время доставка посылок из Китая тоже может задерживаться в связи с сокращением числа авиарейсов.

Напомним, ранее восемь стран заявили о приостановке почтового сообщения с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. В частности, Дания, Грузия, Греция, Румыния, Сербия, Сингапур и Испания уже прекратили отправку и доставку писем и посылок.

Кроме того, Почтовое агентство США сообщило, что частично приостанавливает сообщение - США больше не будут обрабатывать почтовые перевозки в Китай из других стран. China Post ранее заявляла, что принимать почту из Китая безопасно.