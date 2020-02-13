ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Укрпошта" приостановила доставку посылок в Китай

Новости » Общество     13.02.2020 - 11:57
"Укрпошта" приостановила доставку посылок в Китай
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Принятые до 11 февраля отправления будут доставлены

Украинский государственный почтовый оператор "Укрпошта" из-за коронавируса в Китае приостановила доставку посылок в эту страну. Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрпошты".

Сообщается, что, несмотря на то, что нет никаких запретов со стороны Национальной почты Китая, в связи с резким сокращением авиакомпаний рейсов в Китай приостановлен прием посылок для доставки в эту страну.

Также сообщается, что все принятые до 11 февраля отправления будут доставлены, но сроки доставки могут быть изменены.

В то же время доставка посылок из Китая тоже может задерживаться в связи с сокращением числа авиарейсов.

Напомним, ранее восемь стран заявили о приостановке почтового сообщения с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. В частности, Дания, Грузия, Греция, Румыния, Сербия, Сингапур и Испания уже прекратили отправку и доставку писем и посылок.

Кроме того, Почтовое агентство США сообщило, что частично приостанавливает сообщение - США больше не будут обрабатывать почтовые перевозки в Китай из других стран. China Post ранее заявляла, что принимать почту из Китая безопасно.

В Нигерии от вспышки неизвестного вируса погибли 15 человек
Новости Украины УкрпочтаКитайвирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь