Эпидемиолог предложил жесткие меры борьбы с COVID-19: заразить молодых

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру, поражая все больше людей. Ведущий немецкий врач-эпидемиолог Александер Кекуле предложил пойти на радикальные меры для борьбы с вирусом - дать заразиться молодым людям, а детей отправить в садики и школы.

По мнению Кукеле, по самым оптимистичным прогнозам вакцина от коронавируса может появиться не ранее, чем через шесть месяцев.

"Учитывая опыт, я бы сказал, что реальность ближе даже до года", - сказал Кекуле, пишет The Telegraph.

И вместо того, чтобы ждать вакцину, эпидемиолог предлагает предпринимать радикальные шаги по выходу из карантина. Он считает, что люди младше 50 лет должны вырабатывать иммунитет уже сейчас.

Отметим, что многие специалисты сходятся в том, что победить штамм вируса SARS-CoV-2 сможет лишь коллективный иммунитет (когда переболеют, по разным оценкам, от 70 до 95% населения).

Вот как эпидемиолог предлагает выходить из тотального карантина:

пожилые люди, и люди с хроническими болезнями должны оставаться дома, если они выходят (в самом крайнем случае) - должны использовать маски медицинского стандарта FFP;

перейти от социального дистанцирования - к "интеллектуальному" - нужно продумано относиться к мерам защиты (самая сильная должна быть, к примеру, у кассира супермаркета, таксиста);

позволить заразиться молодым людям.

"Те, кто моложе 50 лет, вряд ли умрут или серьезно заболеют от коронавируса. Мы должны позволить им заразиться, чтобы они могли выработать иммунитет", - уверен Кекуле.

В первую очередь, нужно вернуть детей в школы и детские сады, уверен специалист.

Ранее мы писали, какие медицинские маски запрещено использовать в Украине после ужесточения карантина с 6 апреля.