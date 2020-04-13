Епідеміолог запропонував жорсткі заходи боротьби з COVID-19: заразити молодих

Коронавірус COVID-19 менш небезпечний для молодих людей і дітей
Коронавірус COVID-19 продовжує поширюватися по світу, вражаючи все більше людей. Провідний німецький лікар-епідеміолог Александер Кекуле запропонував піти на радикальні заходи для боротьби з вірусом - дати заразитися молодим людям, а дітей відправити у садочки та школи.
На думку Кукеле, за найоптимістичнішими прогнозами вакцина від коронавіруса може з'явитися не раніше, ніж через шість місяців.
"Враховуючи досвід, я б сказав, що реальність навіть ближче до року", - сказав Кекуле, пише The Telegraph.
І замість того, щоб чекати на вакцину, епідеміолог пропонує робити радикальні кроки по виходу з карантину. Він вважає, що люди віком до 50 років повинні виробляти імунітет вже зараз.
Відзначимо, що багато фахівців сходяться в тому, що перемогти штам вірусу SARS-CoV-2 зможе лише колективний імунітет (коли перехворіють, за різними оцінками, від 70 до 95% населення).
Ось як епідеміолог пропонує виходити з тотального карантину:
"Ті, хто молодше 50 років, навряд чи помруть або серйозно захворіють від коронавіруса. Ми повинні дозволити їм заразитися, щоб вони могли виробити імунітет", - упевнений Кекуле.
В першу чергу, потрібно повернути дітей в школи і дитячі сади, упевнений фахівець.
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