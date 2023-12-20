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Epic Games дарує геймерам DNF Duel: де знайти і як завантажити безкоштовно

Отримати цю гру безкоштовно може кожен (фото: nintendo.com)
Автор: Ірина Костенко

Улюблену багатьма геймерами DNF Duel відтепер можна завантажити безкоштовно. Її дарує всім охочим Epic Games у межах святкового "розпродажу".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю гру і де саме можна знайти її безкоштовну версію.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Epic Games, Epic Games Store.

Що треба знати про гру і де її завантажити

DNF Duel є фактично "продовженням" однієї з найпопулярніших рольових ігор у світі під назвою Dungeon and Fighter.

У файтинговій грі DNF Duel ви можете обрати одного з 16 чарівних персонажів. При цьому кожен із них має свої унікальні навички й характер.

Завантажити гру безкоштовно можна у цифровому магазині Epic Games. Пропозиція буде дійсна до вечора 21 грудня 2023 року.

Безкоштовна пропозиція (скріншот: store.epicgames.com)

Основне про святковий "розпродаж"

Відома американська компанія Epic Games, що займається розробкою відеоігор, підготувала спеціальні пропозиції до зимових свят.

В межах святкового "розпродажу", геймерам пропонують:

  • тисячі ігор зі знижками
  • необмежені купони Epic на знижку 33%
  • підвищення програми винагород Epic Rewards до 10%
  • низку безкоштовних ігор та інших "бонусів"

Святкова акція триватиме до 18:00 (за київським часом) 10 січня 2024 року.

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