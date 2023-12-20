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Epic Games дарит геймерам DNF Duel: где найти и как скачать бесплатно

Получить эту игру может каждый (фото: nintendo.com)
Автор: Ирина Костенко

Любимую многими геймерами DNF Duel теперь можно скачать бесплатно. Ее дарит всем желающим Epic Games в рамках праздничной "распродажи".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой игре и где именно можно найти ее бесплатную версию.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Epic Games, Epic Games Store.

Что нужно знать об игре и где ее скачать

DNF Duel является фактически "продолжением" одной из популярнейших ролевых игр в мире под названием Dungeon and Fighter.

В файтинговой игре DNF Duel вы можете выбрать одного из 16 волшебных персонажей. При этом каждый из них имеет свои уникальные навыки и характер.

Скачать игру бесплатно можно в цифровом магазине Epic Games. Предложение будет действительным до вечера 21 декабря 2023 года.

Бесплатное предложение (скриншот: store.epicgames.com)

Основное о праздничной "распродаже"

Известная американская компания Epic Games, занимающаяся разработкой видеоигр, подготовила специальные предложения к зимним праздникам.

В рамках праздничной "распродажи" геймерам предлагают:

  • тысячи игр со скидками
  • неограниченные купоны Epic на скидку 33%
  • повышение программы вознаграждений Epic Rewards до 10%
  • ряд бесплатных игр и других "бонусов"

Праздничная акция продлится до 18:00 (по киевскому времени) 10 января 2024 года.

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