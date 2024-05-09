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Эпатажный Nemo, которому "дышит в спину" Украина, "разорвал" сцену Евровидения

Четверг 09 мая 2024 22:30
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Эпатажный Nemo, которому "дышит в спину" Украина, "разорвал" сцену Евровидения Nemo на Евровидении 2024 года (фото: eurovision.tv)
Автор: Юлия Любченко

В Мальме отгремел второй финал Евровидения 2024. И в этот день зрители смогли увидеть, как выступил певец Nemo из Швейцарии, которому сначала прочили победу, а ныне букмекеры прогнозируют, что он может получить второе место.

Как пел артист и чем запомнился его номер со ссылкой на трансляцию Евровидения рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Nemo на Евровидении - как выступил артист

Во время выступления во втором полуфинале Евровидения 2024 года Nemo исполнил свою песню "The Code", которая затрагивает темы гендерной идентичности.

Представитель Швейцарии вышел на легендарную сцену в довольно неординарном наряде, он выбрал оригинальную розовую накидку, имеющую два оттенка, светлый и очень яркий, а также розовую мини-юбку, колготки и масивную обувь.

Его выступление смогло не то что "разорвать" сцену, а еще и произвести незабываемое впечатление, ведь то, как Nemo скакал по сцене и при этом показывал емоции, действительно очаровывает.

Также невозможно умолчать о движущейся платформе, но певец на ней чувствует себя довольно удобно, ведь он на ней и лежал, и ходил, и стоял.

В целом номер Nemo оставляет приятные ощущения и точно поднимает настроение.

Эпатажный Nemo, которому &quot;дышит в спину&quot; Украина, &quot;разорвал&quot; сцену ЕвровиденияЭпатажный Nemo, которому &quot;дышит в спину&quot; Украина, &quot;разорвал&quot; сцену ЕвровиденияЭпатажный Nemo, которому &quot;дышит в спину&quot; Украина, &quot;разорвал&quot; сцену Евровидения

Nemo во время выступления на Евровидении 2024 года (Скриншоти)

Что известно о Nemo

Nemo - именно тот парень, которому с самого начала предсказывали победу. И, собственно, своим выступлением он доказал, что не зря на него делали высокие ставки.

И удивляться нечему, ведь парень с детства занимается музыкой, и уже в 18 лет смог выпустить платиновый сингл и два миниальбома. Именно за это Nemo получил 5 наград на престижной премии Swiss Music Awards.

Эпатажный Nemo, которому &quot;дышит в спину&quot; Украина, &quot;разорвал&quot; сцену ЕвровиденияЭпатажный Nemo, которому &quot;дышит в спину&quot; Украина, &quot;разорвал&quot; сцену ЕвровиденияЭпатажный Nemo, которому &quot;дышит в спину&quot; Украина, &quot;разорвал&quot; сцену ЕвровиденияЭпатажный Nemo, которому &quot;дышит в спину&quot; Украина, &quot;разорвал&quot; сцену Евровидения

Эпатажный образ Nemo на сцене Евровидения 2024 года (фото: instagram.com/eurovision)

Через 2 года юный артист начал масштабировать свое творчество и вышел за пределы своей страны, представив треки и целый альбом на английском.

Но творчество не единственное, чем удивляет Nemo, ведь его современные взгляды на жизнь заставили его объявить свою небинарную гендерную идентичность. Это было в прошлом году и тот же юноша попросил обращаться к нему местоимением "они".

Его эпатажность и особые взгляды на жизнь и свое самовосприятие можно заметить в Instagram-профиле, где Nemo делится фотографиями в разных нестандартных образах.

Выступление Nemo на Евровидении 2024

Ранее мы рассказывали, как Nemo покорил образом Эммы Робертс из фильма "Королева Крика".

Также напомним, как выступили участники Евровидения 2024 года в первом полуфинале.

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